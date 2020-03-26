В Березанской центральной районной больнице в связи с угрозой распространения коронавируса решили не закрывать инфекционное отделение и профинансировать его до конца июня 2020 года.

Об этом стало известно в ходе совещания в Березанской райгосадминистрации относительно финансирования инфекционного отделения ЦРБ, пишет koblevo.news.

Сробщается, что в совещании принимали участие глава Березанского РГА Денис Мезенко, администрация больницы, представители Коблевской и Березанской ОТГ. При этом было принято решение о финансировании инфекционного отделения больницы Березанской РГА, Коблевской и Березанской ОТГ в равных долях.

По словам главы Коблевской ОТГ Владимира Панича, средств, выделенных на работу отделения, хватит до конца июня 2020 года.

— Мы все прекрасно понимаем, что сегодня, когда вопрос коснулся эпидемии коронавируса, работа инфекционного отделения важна для жителей района как никогда. Если мы сэкономим эти 300 тыс. грн. в год и направим их на какие-то другие нужды, а в это время отделение прекратит свою работу, то ничего хорошего в итоге из этого не выйдет, – сказал Владимир Панич.

Отмечается, что на сегодняшний день Коблевский сельский совет направил на финансовую поддержку инфекционного отделения Березанской ЦРБ 78 тысяч 941 гривну.

Напомним, что Березанской ЦРБ планируют закрыть инфекционное и детское отделения. Врачи медучреждения выступили против такой инициативы и просили местную власть организовать встречу с главами сельских советов и ОТГ для того, чтобы обсудить и решить данный вопрос. В свою очередь, новоназначенный глава Березанской РГА Денис Мезенко пообещал принять все необходимые меры для решения вопроса с закрытием инфекционного и детского отделений ЦРБ.