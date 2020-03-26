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Известный российский писатель, автор популярных детективных романов Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) заразился коронавирусом.
Об этом он сам написал в своем Facebook.
По словам Акунина-Чхартишвили, именно из-за недомогания он на некоторое время забросил свой блог (последняя запись перед сообщением о болезни датируется 18 марта).
– Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем), - призвал подписчиков литератор.
Напомним, ранее американский актер Том Хэнкс сообщил, что сдал тест на наличие коронавирусной инфекции, который показал позитивный результат.
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Известный российский писатель, автор популярных детективных романов Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) заразился коронавирусом.
Об этом он сам написал в своем Facebook.
По словам Акунина-Чхартишвили, именно из-за недомогания он на некоторое время забросил свой блог (последняя запись перед сообщением о болезни датируется 18 марта).
– Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем), - призвал подписчиков литератор.
Напомним, ранее американский актер Том Хэнкс сообщил, что сдал тест на наличие коронавирусной инфекции, который показал позитивный результат.