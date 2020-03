Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили усилия по борьбе с коронавирусом и его экономическими последствиями.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, пишет Новое время.

Отмечается, что Дональд Трамп и Эммануэль Макрон также обсудили «важные региональные и двусторонние вопросы».

После разговора с Трампом Макрон в своем Twitter сообщил, что в ближайшие дни будет подготовлена «новая важная инициатива» по борьбе с коронавирусом.

Very good discussion with @realDonaldTrump. In response to the COVID-19 crisis, we are preparing with other countries a new strong initiative in the coming days.