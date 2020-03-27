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Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили усилия по борьбе с коронавирусом и его экономическими последствиями.
Об этом говорится в сообщении Белого дома, пишет Новое время.
— Оба лидера согласились с важностью тесного сотрудничества в рамках G7, G20 и пятерки постоянных членов СБ ООН для оказания помощи многосторонним организациям, включая Всемирную организацию здравоохранения, Международный валютный фонд и Всемирный банк, в быстрой ликвидации пандемии и минимизации ее экономических последствий, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Дональд Трамп и Эммануэль Макрон также обсудили «важные региональные и двусторонние вопросы».
После разговора с Трампом Макрон в своем Twitter сообщил, что в ближайшие дни будет подготовлена «новая важная инициатива» по борьбе с коронавирусом.
Very good discussion with @realDonaldTrump. In response to the COVID-19 crisis, we are preparing with other countries a new strong initiative in the coming days.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 26, 2020
— Очень хорошая дискуссия с Трампом. В ответ на кризис, вызванный COVID-19, мы с другими странами в ближайшие дни подготовим новую важную инициативу, — написал Эммануэль Макрон.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Соединенные Штаты возобновят экономическую деятельность после карантина до Пасхи, которая будет отмечаться в США 12 апреля.
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Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили усилия по борьбе с коронавирусом и его экономическими последствиями.
Об этом говорится в сообщении Белого дома, пишет Новое время.
— Оба лидера согласились с важностью тесного сотрудничества в рамках G7, G20 и пятерки постоянных членов СБ ООН для оказания помощи многосторонним организациям, включая Всемирную организацию здравоохранения, Международный валютный фонд и Всемирный банк, в быстрой ликвидации пандемии и минимизации ее экономических последствий, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Дональд Трамп и Эммануэль Макрон также обсудили «важные региональные и двусторонние вопросы».
После разговора с Трампом Макрон в своем Twitter сообщил, что в ближайшие дни будет подготовлена «новая важная инициатива» по борьбе с коронавирусом.
Very good discussion with @realDonaldTrump. In response to the COVID-19 crisis, we are preparing with other countries a new strong initiative in the coming days.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 26, 2020
— Очень хорошая дискуссия с Трампом. В ответ на кризис, вызванный COVID-19, мы с другими странами в ближайшие дни подготовим новую важную инициативу, — написал Эммануэль Макрон.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Соединенные Штаты возобновят экономическую деятельность после карантина до Пасхи, которая будет отмечаться в США 12 апреля.