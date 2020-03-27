За год каденции президент Украины Владимир Зеленский выполнил только два предвыборных обещания из девяти заявленных в большом предвыборном интервью на одном из украинских телеканалов.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

«Основные обещания по экономическому и социальному блоку не выполнены. Зато реализованы преимущественно мелкие непринципиальные решения, которые мало на что влияют. Как правило, те рецепты, которые предлагал кандидат Зеленский, не дали нужного эффекта и де-факто не работают», — отмечает глава КИУ Алексей Кошель.

Отмечается, что из выполненных обещаний, заявленных в интервью, — запуск русскоязычного телеканала для Донбасса и принятие закона об импичменте.

В Комитете избирателей подчеркнули, что в процессе исполнения находятся обещания о принятии закона о разоблачителях коррупционеров — соответствующий закон принят и даже вступил в силу, но на практике он пока не работает. Также обстоит положение дел и с возвратом кредитов МВФ — процедура пока не завершена, но в феврале текущего гожа Украина выплатила по кредитам Фонда 213,6 млн долл.

Однако, вопреки обещаниям Владимир Зеленского, власти не смогли достичь в работе с МВФ сколько-нибудь значительного прогресса в вопросах тарифов, Фонд продолжает требовать установления рыночной цены на газ, что, по словам самого Владимир Зеленского, означает повышение тарифов за ЖКУ.

В процессе исполнения находится обещание о сокращении имущества на балансе Госуправления делами — действительно в октябре указом президента 5 объектов, ранее принадлежавших ГУД были направлены на приватизацию, среди них отель «Днепр» в центре Киева.

Из тех обещаний, который однозначно не исполнены: поднять экономику (в 2019 году промпроизводство сократилось на 0,5%, а цены выросли почти на 8%), провести механизмы нулевой декларации и налоговой амнистии, которые поспособствую выходу капитала из тени и приобщить к Минскому процессу США и Великобританию.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнит свое обещание о строительстве спортивного дворца в Николаеве.