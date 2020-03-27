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Сегодня в 13:00 начало внеочередного заседания Николаевского областного совета, где планируется наконец-то выделить деньги из бюджета области на мероприятия по противодействию распространения коронавируса COVID-19. Сначала сессию планировали проводить на улице — во внутреннем дворике облсовета, но сейчас стало известно, что заседание пройдет как и раньше в сессионном зале. Причем в закрытом режиме — без журналистов и приглашенных.
НикВести будут вести трансляцию из сессионного зала облсовета. Ссылка на эфир: https://youtu.be/xxHI-WnUDm4
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Сегодня в 13:00 начало внеочередного заседания Николаевского областного совета, где планируется наконец-то выделить деньги из бюджета области на мероприятия по противодействию распространения коронавируса COVID-19. Сначала сессию планировали проводить на улице — во внутреннем дворике облсовета, но сейчас стало известно, что заседание пройдет как и раньше в сессионном зале. Причем в закрытом режиме — без журналистов и приглашенных.
НикВести будут вести трансляцию из сессионного зала облсовета. Ссылка на эфир: https://youtu.be/xxHI-WnUDm4
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль