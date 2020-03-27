Сегодня в 13:00 начало внеочередного заседания Николаевского областного совета, где планируется наконец-то выделить деньги из бюджета области на мероприятия по противодействию распространения коронавируса COVID-19. Сначала сессию планировали проводить на улице — во внутреннем дворике облсовета, но сейчас стало известно, что заседание пройдет как и раньше в сессионном зале. Причем в закрытом режиме — без журналистов и приглашенных.

НикВести будут вести трансляцию из сессионного зала облсовета. Ссылка на эфир: https://youtu.be/xxHI-WnUDm4