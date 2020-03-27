Депутат Николаевского областного совета Владимир Фроленко просит выделить районным больницам из бюджета области деньги на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта в ходе заседания бюджетной комиссии Николаевского облсовета, пишут НикВести.

— Мне интересно сколько предусмотрено денег на районные больницы. Вы не забывайте, что там тоже работаю врачи, у которых на сегодняшний день нет средств защиты, которые первыми испытают это на себе и будут лечить больных людей. Работает ли сегодня с врачами в районных поликлиниках психолог и есть ли в них протокол на случай, если туда попадает больной, зараженный коронавирусом. Как себя в этом случае должны вести врачи? Я проехался по районным больницам. Не знаю, был ли там наш губернатор (глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник, - прим.), ему наверное, важнее интриги, и это не политическое заявление, а крик души врачей, потому что к ним никто не едет, - сказал Владимир Фроленко.

При этом он добавил, что на сегодняшний день в районных больницах области отсутствуют какие-либо средства защиты для врачей.

— То, что мы сегодня хотим сделать закупки через какое-то медпредставительство, то я вам скажу, что ни один врач с этим не согласился. Все просят получить напрямую деньги. Выделить деньги, а они сами найдут где купить то, что им сегодня необходимо. Хотя бы какую-то часть денег. Почему сегодня на это никто не обращает внимания? Нет даже масок — элементарного средства защиты. Нужно, чтоб с врачами работал психолог — они уходят. Почему не приняты никакие меры? Почему все отсиживаются?, - сказал депутат.

Напомним, что сегодня, 27 марта, на внеочередном заседании сессии Николаевского областного совета депутаты рассмотрят вопрос о выделении из бюджета области денег на мероприятия по противодействию распространения коронавирусного заболевания COVID-19.