Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала главу ОГА Александра Стадника прийти на сегодняшнюю сессию, на которой депутаты планируют выделить деньги на борьбу с коронавирусом.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта в ходе заседания бюджетной комиссии Николаевского облсовета, пишут НикВести.

В ходе заседания, депутат Николаевского облсовета Александр Ясинский призвал главу облсовета Викторию Москаленко прийти к губернатору Александру Стаднику, сесть с ним за стол и договориться о принятии решения по бюджету области. Виктория Москаленко ответила, что она не намерена садиться за стол переговоров с главой ОГА.

— Виктория Викторовна, идите на 4 этаж (его арендует Николаевская облгосадминистрация, - прим.), договоритесь, - сказал Александр Ясинский. — Почему я должна идти на 4 этаж? Пусть 4 этаж спустится к нам! Мы власть, а не 4 этаж! Ну, конце в концов, - ответила Виктория Москаленко. — Впереди самое страшное — то, о чем вы сегодня все говорите. Без консолидации не будет никаких решений. Хватит, Виктория Викторовна. Идите договаривайтесь. Сколько это будет продолжаться?, - добавил Александр Ясинский.

Напомним, что сегодня, 27 марта, на внеочередном заседании сессии Николаевского областного совета депутаты рассмотрят вопрос о выделении из бюджета области денег на мероприятия по противодействию распространения коронавирусного заболевания COVID-19, трансляцию которого в YouTube ведут НикВести.