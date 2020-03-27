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Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала главу ОГА Александра Стадника прийти на сегодняшнюю сессию, на которой депутаты планируют выделить деньги на борьбу с коронавирусом.
Об этом стало известно сегодня, 27 марта в ходе заседания бюджетной комиссии Николаевского облсовета, пишут НикВести.
В ходе заседания, депутат Николаевского облсовета Александр Ясинский призвал главу облсовета Викторию Москаленко прийти к губернатору Александру Стаднику, сесть с ним за стол и договориться о принятии решения по бюджету области. Виктория Москаленко ответила, что она не намерена садиться за стол переговоров с главой ОГА.
— Виктория Викторовна, идите на 4 этаж (его арендует Николаевская облгосадминистрация, - прим.), договоритесь, - сказал Александр Ясинский.
— Почему я должна идти на 4 этаж? Пусть 4 этаж спустится к нам! Мы власть, а не 4 этаж! Ну, конце в концов, - ответила Виктория Москаленко.
— Впереди самое страшное — то, о чем вы сегодня все говорите. Без консолидации не будет никаких решений. Хватит, Виктория Викторовна. Идите договаривайтесь. Сколько это будет продолжаться?, - добавил Александр Ясинский.
Напомним, что сегодня, 27 марта, на внеочередном заседании сессии Николаевского областного совета депутаты рассмотрят вопрос о выделении из бюджета области денег на мероприятия по противодействию распространения коронавирусного заболевания COVID-19, трансляцию которого в YouTube ведут НикВести.
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Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала главу ОГА Александра Стадника прийти на сегодняшнюю сессию, на которой депутаты планируют выделить деньги на борьбу с коронавирусом.
Об этом стало известно сегодня, 27 марта в ходе заседания бюджетной комиссии Николаевского облсовета, пишут НикВести.
В ходе заседания, депутат Николаевского облсовета Александр Ясинский призвал главу облсовета Викторию Москаленко прийти к губернатору Александру Стаднику, сесть с ним за стол и договориться о принятии решения по бюджету области. Виктория Москаленко ответила, что она не намерена садиться за стол переговоров с главой ОГА.
— Виктория Викторовна, идите на 4 этаж (его арендует Николаевская облгосадминистрация, - прим.), договоритесь, - сказал Александр Ясинский.
— Почему я должна идти на 4 этаж? Пусть 4 этаж спустится к нам! Мы власть, а не 4 этаж! Ну, конце в концов, - ответила Виктория Москаленко.
— Впереди самое страшное — то, о чем вы сегодня все говорите. Без консолидации не будет никаких решений. Хватит, Виктория Викторовна. Идите договаривайтесь. Сколько это будет продолжаться?, - добавил Александр Ясинский.
Напомним, что сегодня, 27 марта, на внеочередном заседании сессии Николаевского областного совета депутаты рассмотрят вопрос о выделении из бюджета области денег на мероприятия по противодействию распространения коронавирусного заболевания COVID-19, трансляцию которого в YouTube ведут НикВести.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль