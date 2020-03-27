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Об этом журналистам сообщил представитель Путина Дмитрий Песков, передает «Дождь».
По его словам, в администрации принимают меры, чтобы не допустить распространения вируса. Песков заверил, что этот человек не контактировал с самим Путиным.
Также представитель Кремля подтвердил, что он был на вечеринке, где также был певец Лев Лещенко. 27 марта стало известно, что у артиста диагностировали коронавирус.
Песков отметил, что это было около двух недель назад и «уже тогда особо никто за руку не здоровался».
Ранее по меньшей мере, один случай в администрации Путина сообщало «РБК» со ссылкой на источники, другой собеседник говорил, что вирус подозревают также в сотрудника управления делами президента РФ.
Напомним, 27 марта стало известно, что коронавирус обнаружили у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
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Об этом журналистам сообщил представитель Путина Дмитрий Песков, передает «Дождь».
По его словам, в администрации принимают меры, чтобы не допустить распространения вируса. Песков заверил, что этот человек не контактировал с самим Путиным.
Также представитель Кремля подтвердил, что он был на вечеринке, где также был певец Лев Лещенко. 27 марта стало известно, что у артиста диагностировали коронавирус.
Песков отметил, что это было около двух недель назад и «уже тогда особо никто за руку не здоровался».
Ранее по меньшей мере, один случай в администрации Путина сообщало «РБК» со ссылкой на источники, другой собеседник говорил, что вирус подозревают также в сотрудника управления делами президента РФ.
Напомним, 27 марта стало известно, что коронавирус обнаружили у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
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Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль