Об этом журналистам сообщил представитель Путина Дмитрий Песков, передает «Дождь».

По его словам, в администрации принимают меры, чтобы не допустить распространения вируса. Песков заверил, что этот человек не контактировал с самим Путиным.

Также представитель Кремля подтвердил, что он был на вечеринке, где также был певец Лев Лещенко. 27 марта стало известно, что у артиста диагностировали коронавирус.

Песков отметил, что это было около двух недель назад и «уже тогда особо никто за руку не здоровался».

Ранее по меньшей мере, один случай в администрации Путина сообщало «РБК» со ссылкой на источники, другой собеседник говорил, что вирус подозревают также в сотрудника управления делами президента РФ.

Напомним, 27 марта стало известно, что коронавирус обнаружили у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.