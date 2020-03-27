Руководитель ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев разъяснил предпринимателям и бизнесу, кто и какие налоги должен платить после внесения изменений в законодательство в связи с пандемией коронавируса.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Верховная рада Украины 17 марта 2020 года приняла новый Закон №533-IX о поддержке плательщиков налогов и освобождения от уплаты некоторых видов налогов на период эпидемии и карантина.

Дмитрий Прокофьев решил объяснить, что именно изменится в этот период, на какие виды налогов это распространяется, и кто и что имеет право не платить.

Предприниматели (ФЛП)

1. ЕСВ.

Физические лица - предприниматели всех групп единого налога и те, кто на общей системе, освобождаются от уплаты ЕСВ (единый социальный взнос) за себя за март и апрель. За наемных работников ЕСВ необходимо платить в полном объеме. ЕСВ платится по квартально, за 1 квартал до 19.04, поэтому платеж за март законом разрешено не делать. У тех, кто уже заплатил за март наперед, на лицевом счету будет переплата за один месяц. За второй квартал ЕСВ необходимо оплатить до 19.07 и соответственно оплата производится за 2 месяца, за апрель имеете право не платить. Обязательно обратите внимание еще раз – это касается непосредственно физического лица-предпринимателя, за наемных работников ЕСВ нужно оплатить. Также необходимо учесть, что в отчет по ЕСВ за 2020 год, который ФОПы будут сдавать в 2021 году, не нужно включать март и апрель, иначе на лицевом счете будет недоимка.

2. Налог на землю.

Также принятый закон освобождает ФОПов всех групп в марте и апреле 2020 года от уплаты налога на землю, которая используется для коммерческой деятельности. Для этого необходимо подать уточняющую декларацию по налогу на землю на 2020 год, в которой надо убрать расчеты налога за март и апрель. Мы рекомендуем это сделать до 30 апреля, чтобы на лицевом счете не образовалась задолженность по этому налогу.

3. Налог на коммерческую недвижимость.

Что касается налога на недвижимость, которая используется ФОПом в коммерческой деятельности, законом также предоставлена возможность не платить налог за март и апрель 2020 года. Подавать данные не нужно, налоговая служба самостоятельно в 2021 году, при начислении данного налога уберет эти два месяца из расчета.

4. Кассовые аппараты (РРО).

Обязательное введение РРО (кассовых аппаратов) для плательщиков единого налога переносится. Те категории плательщиков, которые обязаны были начать использование РРО с 01.10.2020 года сделают это с 01.01.2021 года. Остальные категории плательщиков, которые обязаны были использовать РРО с 01.01.2021 сделают это с 01.04.2021 года.

Дмитрий Прокофьев акцентировал, что единый налог, платежи по лицензиям, акцизный налог и НДС платятся в полном объеме. Также новым законом отменены штрафы и пени за нарушения налогового законодательства в период с 01.03.2020 по 31.05.2020, кроме нарушений связанных с НДС, акцизным налогом и рентной платой

Предприятия и организации

Предприятиям - юридическим лицам данным законом разрешено не платить налог на землю и налог на недвижимость за март и апрель 2020 года. Для этого необходимо подать уточняющие декларации по этим видам налогов и исключить из расчета эти два месяца. Остальные налоги платятся предприятиями за март и апрель в полном объеме.

Физические лица (не предприниматели)

Для физических лиц (не предпринимателей) таких например как адвокаты, нотариусы изменены сроки подачи деклараций о доходах и уплаты подоходного налога и военного сбора. Конечный срок подачи декларации в 2020 году – 01.07.2020 вместо 01.05.2020, а конечный срок уплаты налогов – 01.10.2020 вместо 01.08.2020 года.

Также он отметил, что принятым законом, до 31.05.2020 года запрещены любые налоговые проверки юридических и физических лиц. Речь идет о фактических и документальных проверках, всех кроме проверок, связанных с возмещением НДС.

Если проверка была начата, до принятия закона, она останавливается и будет завершена после 31.05.2020 года.

«Завершая, хочу обратиться ко всем без исключения плательщикам налогов. К малому, среднему, крупному бизнесу. Я всегда говорю, что только благодаря вам, вашей работе и вашим налогам может существовать и развиваться государство и общество! Вам сейчас очень трудно! Хочу от лица налоговой службы, от лица государства искренне поблагодарить вас за наполнение бюджетов всех уровней и сказать, что наш коллектив со своей стороны сделает все необходимое, чтобы помочь вам по всем вопросам! Крепкого всем здоровья!» - написал Дмитрий Прокофьев.

Ранее сообщалось, что в Главном управлении ГНС в Николаевской области в связи с введением на всей территории Украины чрезвычайной ситуации, с 26 марта 2020 года, перевели в особый режим работу Центров обслуживания плательщиков области.