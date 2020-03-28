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В Заводском районе полицейские задержали николаевца, который во время пьянки убил товарища.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Сообщение о том, что в доме по улице 3 Слободская вероятно произошло убийство поступило в полицию вчера 27 марта, вечером.
— Первыми на место происшествия прибыли наряды патрульной полиции и полиции охраны. Войдя в помещение, в одной из комнат правоохранители увидели тело мужчины с признаками насильственной смерти. Выяснилось, что погибший 30-летний николаевец несколько недель жил в доме с согласия собственника, который, по словам соседей, и сообщил об убийстве. Получив приметы хозяина квартиры, правоохранители за несколько минут отработки прилегающей территории установили его местонахождение. Им оказался 51-летний ранее судимый местный житель, - сообщили в полиции.
Мужчина рассказал, что во время распития спиртного между ним и пострадавшим возник конфликт и драка, в результате которой он схватил нож и ранил товарища в шею. После чего рассказал о том, что произошло, соседке, и убежал.
Следователи Заводского отдела полиции по данному факту начали уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины «Умышленное убийство».Мужчина может сесть в тюрьму на 15 лет. Полицейские устанавливают все обстоятельства. Кухонный нож, которым злоумышленник убил товаорища изъят.
Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.
Напомним, Корабельный районный суд приговорил 34-летнего жителя Николаева, который во время ссоры при совместном распитии алкоголя убил собутыльника ножом, к 8 годам тюрьмы.
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В Заводском районе полицейские задержали николаевца, который во время пьянки убил товарища.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Сообщение о том, что в доме по улице 3 Слободская вероятно произошло убийство поступило в полицию вчера 27 марта, вечером.
— Первыми на место происшествия прибыли наряды патрульной полиции и полиции охраны. Войдя в помещение, в одной из комнат правоохранители увидели тело мужчины с признаками насильственной смерти. Выяснилось, что погибший 30-летний николаевец несколько недель жил в доме с согласия собственника, который, по словам соседей, и сообщил об убийстве. Получив приметы хозяина квартиры, правоохранители за несколько минут отработки прилегающей территории установили его местонахождение. Им оказался 51-летний ранее судимый местный житель, - сообщили в полиции.
Мужчина рассказал, что во время распития спиртного между ним и пострадавшим возник конфликт и драка, в результате которой он схватил нож и ранил товарища в шею. После чего рассказал о том, что произошло, соседке, и убежал.
Следователи Заводского отдела полиции по данному факту начали уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины «Умышленное убийство».Мужчина может сесть в тюрьму на 15 лет. Полицейские устанавливают все обстоятельства. Кухонный нож, которым злоумышленник убил товаорища изъят.
Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.
Напомним, Корабельный районный суд приговорил 34-летнего жителя Николаева, который во время ссоры при совместном распитии алкоголя убил собутыльника ножом, к 8 годам тюрьмы.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль