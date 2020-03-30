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С 30 марта в Москве вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей города.
Об этом свидетельствует распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина о дополнительных мерах предотвращения распространения COVID-19, которое он подписал в воскресенье, 29 марта.
Покидать квартиру жители города смогут только в случае:
• обращения за экстренной медицинской помощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью,
• поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,
• совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,
• выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),
• необходимости вынести бытовой мусор.
В общественных местах люди обязаны соблюдать дистанцию не менее полутора метров. Исключение – только поездки на такси. Магазины, аптеки и другие учреждения должны будут нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях.
В ближайшие дни правительство Москвы установит порядок выдачи специальных пропусков, по которым можно будет выходить из дома.
Отмечается, что в течение ближайшей недели в городе будет развернута «умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан». При этом въезд и выезд из города закрыты не будут.
— Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль, – сказано в сообщении.
Напомним, что по состоянию на 29 марта в Украине коронавирусом COVID-19 больше всего инфицируются люди в возрасте от 31 до 40 лет.
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С 30 марта в Москве вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей города.
Об этом свидетельствует распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина о дополнительных мерах предотвращения распространения COVID-19, которое он подписал в воскресенье, 29 марта.
Покидать квартиру жители города смогут только в случае:
• обращения за экстренной медицинской помощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью,
• поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,
• совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,
• выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),
• необходимости вынести бытовой мусор.
В общественных местах люди обязаны соблюдать дистанцию не менее полутора метров. Исключение – только поездки на такси. Магазины, аптеки и другие учреждения должны будут нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях.
В ближайшие дни правительство Москвы установит порядок выдачи специальных пропусков, по которым можно будет выходить из дома.
Отмечается, что в течение ближайшей недели в городе будет развернута «умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан». При этом въезд и выезд из города закрыты не будут.
— Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль, – сказано в сообщении.
Напомним, что по состоянию на 29 марта в Украине коронавирусом COVID-19 больше всего инфицируются люди в возрасте от 31 до 40 лет.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль