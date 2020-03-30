С 30 марта в Москве вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей города.

Об этом свидетельствует распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина о дополнительных мерах предотвращения распространения COVID-19, которое он подписал в воскресенье, 29 марта.

Покидать квартиру жители города смогут только в случае:

• обращения за экстренной медицинской помощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью,

• поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,

• совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,

• выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),

• необходимости вынести бытовой мусор.

В общественных местах люди обязаны соблюдать дистанцию не менее полутора метров. Исключение – только поездки на такси. Магазины, аптеки и другие учреждения должны будут нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях.

В ближайшие дни правительство Москвы установит порядок выдачи специальных пропусков, по которым можно будет выходить из дома.

Отмечается, что в течение ближайшей недели в городе будет развернута «умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан». При этом въезд и выезд из города закрыты не будут.

— Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль, – сказано в сообщении.

Напомним, что по состоянию на 29 марта в Украине коронавирусом COVID-19 больше всего инфицируются люди в возрасте от 31 до 40 лет.