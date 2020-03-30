Городские головы областных центров написали коллективное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и Верховной Раде в связи с намерениями забрать у местной власти доходы от налога на землю.

Текст соответствующего письма, под которым, в частности, подписался и Николаевский городской голова Александр Сенкевич, опубликован на сайте Ассоциации городов Украины.

В письме отмечается, что органы местного самоуправления обеспечивают сегодня выплату повышенных зарплат медикам, закупку лекарств, масок, тестов, оборудования для больниц, на что выделяют сотни миллионов гривен.

«Вместе с тем, вместо поддержки общин, как это происходит во всем мире, изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы лишают общин ресурсов», - говорится в документе.

Речь идет о законопроекте №3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни.

«Законопроектом, вопреки позиции президента и премьер-министра, которую они декларировали на встрече с мэрами, депутаты изымают из доходов местных бюджетов плату за землю и имущество, создают несправедливые условия для бизнеса, лишают граждан средств от аренды паев, таким образом обеспечивают отдельному большому бизнесу сверхприбыль за счет налогов в бюджеты всех уровней», - говорится в обращении.

В документе указывается, что в случае принятия этого и подобных законопроектов у общин не будет средств для выплат зарплат медикам учителям, социальным работникам, воспитателям, работникам транспорта и ЖКХ.

— Мы в «Ассоциации городов» приняли решение обратиться к президенту и премьер-министру о том, что когда они приняли в одностороннем порядке, не посоветовавшись с громадами решение убрать налог с недвижимости и налог с земли, то фактически сделали это в пользу крупных сетей, которые наполняли эти налоги и сейчас освобождены от уплаты налогов, но продолжают работать и зарабатывать прибыль, еще и повышают цены на продукты. Мы призываем, чтобы это решение было изменено, чтобы мы здесь на месте могли давать льготу тем, кто действительно сегодня не работает. Например, какой-то рынок закрылся, мы даем эту льготу, а большие супермаркеты, которые продолжают работать, не платят налоги ни за землю, ни за недвижимость. Я считаю, что это неправильно, - сказал мэр Николаева Александр Сенкевич в комментарии НикВести.

Мэры требуют до голосования в парламенте законопроекта №3275 провести заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и учесть предложения Ассоциации городов Украины, предоставленные президенту, правительству и народным депутатам 23 марта.