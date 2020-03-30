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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил широкие полномочия и право управлять страной через указы. Это произошло после того, как парламент 30 марта проголосовал за расширение его власти на период чрезвычайного положения, связанного с пандемией коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает УНН.
Парламент Венгрии на две трети состоит из представителей правой партии «Фидеш», которую возглавляет Орбан.
Решение было принято 137 голосами против 53, согласно ему — Орбан получает возможность управлять единолично, а его правительство сможет продлить чрезвычайное положение, не требуя одобрения парламента.
Законопроект был призван продлить этот срок до «окончания чрезвычайной ситуации» из-за коронавируса, и в любом случае предполагает, что парламент больше не будет собираться в 2020 году.
Чрезвычайная ситуация также предусматривает, что муниципальные органы не могут быть распущены; временные выборы или референдумы не проводятся. Кроме того, предусматриваются наказания за нарушение эпидемиологических мероприятий, вплоть до тюремного заключения.
29 марта четыре венгерские правозащитные организации, в том числе Хельсинский союз по правам человека призвали правительство внести в законопроект изменения, предусматривающие автоматическое обнуление срока его действия. Иначе Орбан «будет полностью неограниченный мандат на управление», опасаются они.
— Текущий вариант (законопроекта) фактически дает неограниченный временем карт-бланш, — заявила сопредседатель Венгерского Хельсинского союза по правам человека Марта Пардави.
Напомним, что Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон о доплате к зарплате медиков, которые участвуют в борьбе с коронавирусом Covid-19, в размере до 300%.
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил широкие полномочия и право управлять страной через указы. Это произошло после того, как парламент 30 марта проголосовал за расширение его власти на период чрезвычайного положения, связанного с пандемией коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает УНН.
Парламент Венгрии на две трети состоит из представителей правой партии «Фидеш», которую возглавляет Орбан.
Решение было принято 137 голосами против 53, согласно ему — Орбан получает возможность управлять единолично, а его правительство сможет продлить чрезвычайное положение, не требуя одобрения парламента.
Законопроект был призван продлить этот срок до «окончания чрезвычайной ситуации» из-за коронавируса, и в любом случае предполагает, что парламент больше не будет собираться в 2020 году.
Чрезвычайная ситуация также предусматривает, что муниципальные органы не могут быть распущены; временные выборы или референдумы не проводятся. Кроме того, предусматриваются наказания за нарушение эпидемиологических мероприятий, вплоть до тюремного заключения.
29 марта четыре венгерские правозащитные организации, в том числе Хельсинский союз по правам человека призвали правительство внести в законопроект изменения, предусматривающие автоматическое обнуление срока его действия. Иначе Орбан «будет полностью неограниченный мандат на управление», опасаются они.
— Текущий вариант (законопроекта) фактически дает неограниченный временем карт-бланш, — заявила сопредседатель Венгерского Хельсинского союза по правам человека Марта Пардави.
Напомним, что Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон о доплате к зарплате медиков, которые участвуют в борьбе с коронавирусом Covid-19, в размере до 300%.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа