Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил широкие полномочия и право управлять страной через указы. Это произошло после того, как парламент 30 марта проголосовал за расширение его власти на период чрезвычайного положения, связанного с пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает УНН.

Парламент Венгрии на две трети состоит из представителей правой партии «Фидеш», которую возглавляет Орбан.

Решение было принято 137 голосами против 53, согласно ему — Орбан получает возможность управлять единолично, а его правительство сможет продлить чрезвычайное положение, не требуя одобрения парламента.

Законопроект был призван продлить этот срок до «окончания чрезвычайной ситуации» из-за коронавируса, и в любом случае предполагает, что парламент больше не будет собираться в 2020 году.

Чрезвычайная ситуация также предусматривает, что муниципальные органы не могут быть распущены; временные выборы или референдумы не проводятся. Кроме того, предусматриваются наказания за нарушение эпидемиологических мероприятий, вплоть до тюремного заключения.

29 марта четыре венгерские правозащитные организации, в том числе Хельсинский союз по правам человека призвали правительство внести в законопроект изменения, предусматривающие автоматическое обнуление срока его действия. Иначе Орбан «будет полностью неограниченный мандат на управление», опасаются они.

— Текущий вариант (законопроекта) фактически дает неограниченный временем карт-бланш, — заявила сопредседатель Венгерского Хельсинского союза по правам человека Марта Пардави.

Напомним, что Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон о доплате к зарплате медиков, которые участвуют в борьбе с коронавирусом Covid-19, в размере до 300%.