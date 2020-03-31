Заразившегося коронавирусом нардепа Шахова выписали из больницы

Народный депутат Сергей Шахов, у которого был диагностирован коронавирус типа COVID-19, выписался из больницы.

Об этом он сообщил в Facebook.

Сергей Шахов отметил, что чувствует себя лучше. В то же время, нардеп еще не знает результатов повторного теста на наличие коронавируса.

В сообщении для закрытого Телеграм-канала Сергей Шахов написал, что будет находиться на самоизоляции дома и под наблюдением врачей. О результате теста пообещал сообщить сегодня.

Напомним, вслед за Сергеем Шаховым коронавирус был обнаружен у нескольких народных депутатов. 29 марта стало известно, что положительный результат теста получил член фракции «слуги народа» Владимир Ватрас.