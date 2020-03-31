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Заразившегося коронавирусом нардепа Шахова выписали из больницы
Народный депутат Сергей Шахов, у которого был диагностирован коронавирус типа COVID-19, выписался из больницы.
Об этом он сообщил в Facebook.
Сергей Шахов отметил, что чувствует себя лучше. В то же время, нардеп еще не знает результатов повторного теста на наличие коронавируса.
В сообщении для закрытого Телеграм-канала Сергей Шахов написал, что будет находиться на самоизоляции дома и под наблюдением врачей. О результате теста пообещал сообщить сегодня.
Напомним, вслед за Сергеем Шаховым коронавирус был обнаружен у нескольких народных депутатов. 29 марта стало известно, что положительный результат теста получил член фракции «слуги народа» Владимир Ватрас.
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Заразившегося коронавирусом нардепа Шахова выписали из больницы
Народный депутат Сергей Шахов, у которого был диагностирован коронавирус типа COVID-19, выписался из больницы.
Об этом он сообщил в Facebook.
Сергей Шахов отметил, что чувствует себя лучше. В то же время, нардеп еще не знает результатов повторного теста на наличие коронавируса.
В сообщении для закрытого Телеграм-канала Сергей Шахов написал, что будет находиться на самоизоляции дома и под наблюдением врачей. О результате теста пообещал сообщить сегодня.
Напомним, вслед за Сергеем Шаховым коронавирус был обнаружен у нескольких народных депутатов. 29 марта стало известно, что положительный результат теста получил член фракции «слуги народа» Владимир Ватрас.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа