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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что через несколько месяцев после введения карантина он будет значительно ослаблен, потому что нужно запускать экономику страны, через несколько дней правительство сможет сообщить народу, как и что оно будет делать дальше с карантином.
Об этом Денис Шмыгаль заявил в эфире Свободы слова на канале ICTV пишет Лига. Новости.
— Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки. Люди должны зарабатывать деньги, экономику нужно запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать, а просто сидеть дома и смотреть телевизор, - сказал он.
Премьер заверил, что власть финансово поддержит граждан, которые остались без заработка:
— Действительно, из-за карантина мы много малого и среднего бизнеса вынуждены были остановить, но мы поддержим этих людей как раз из этого фонда борьбы с коронавирусом; это предусматривается, - сказал Денис Шмыгаль.
По словам главы Кабмина, после пасхальных праздников правительство будет решать, какой сценарий вводить дальше: либо китайский (кратковременные, но очень жесткие ограничения), либо более мягкий, но с очень жестким выполнением санитарно-гигиенических требований (масочный режим, определенное социальное дистанцирование, и т.д.).
Напомним, Кабинет министров на месяц — до 24 апреля — вводит в Украине режим чрезвычайной ситуации.
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что через несколько месяцев после введения карантина он будет значительно ослаблен, потому что нужно запускать экономику страны, через несколько дней правительство сможет сообщить народу, как и что оно будет делать дальше с карантином.
Об этом Денис Шмыгаль заявил в эфире Свободы слова на канале ICTV пишет Лига. Новости.
— Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки. Люди должны зарабатывать деньги, экономику нужно запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать, а просто сидеть дома и смотреть телевизор, - сказал он.
Премьер заверил, что власть финансово поддержит граждан, которые остались без заработка:
— Действительно, из-за карантина мы много малого и среднего бизнеса вынуждены были остановить, но мы поддержим этих людей как раз из этого фонда борьбы с коронавирусом; это предусматривается, - сказал Денис Шмыгаль.
По словам главы Кабмина, после пасхальных праздников правительство будет решать, какой сценарий вводить дальше: либо китайский (кратковременные, но очень жесткие ограничения), либо более мягкий, но с очень жестким выполнением санитарно-гигиенических требований (масочный режим, определенное социальное дистанцирование, и т.д.).
Напомним, Кабинет министров на месяц — до 24 апреля — вводит в Украине режим чрезвычайной ситуации.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа