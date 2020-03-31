Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что через несколько месяцев после введения карантина он будет значительно ослаблен, потому что нужно запускать экономику страны, через несколько дней правительство сможет сообщить народу, как и что оно будет делать дальше с карантином.

Об этом Денис Шмыгаль заявил в эфире Свободы слова на канале ICTV пишет Лига. Новости.

— Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки. Люди должны зарабатывать деньги, экономику нужно запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать, а просто сидеть дома и смотреть телевизор, - сказал он.

Премьер заверил, что власть финансово поддержит граждан, которые остались без заработка:

— Действительно, из-за карантина мы много малого и среднего бизнеса вынуждены были остановить, но мы поддержим этих людей как раз из этого фонда борьбы с коронавирусом; это предусматривается, - сказал Денис Шмыгаль.

По словам главы Кабмина, после пасхальных праздников правительство будет решать, какой сценарий вводить дальше: либо китайский (кратковременные, но очень жесткие ограничения), либо более мягкий, но с очень жестким выполнением санитарно-гигиенических требований (масочный режим, определенное социальное дистанцирование, и т.д.).

Напомним, Кабинет министров на месяц — до 24 апреля — вводит в Украине режим чрезвычайной ситуации.