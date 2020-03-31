Правительство Мексики приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с ростом количества случаев заболевания коронавирусом.

Об этом пишет РБК-Украина.

Такое решение было принято после того, как количество заболеваний превысило 1000. На данный момент в Мексике подтвердили 1094 случая COVID-19. Из них 28 стали летальными.

Ограничительные меры, в частности, включают в себя запрет на собрания более 50 человек.

— Это относится строго к людям старше 60 лет, тем, у кого гипертония, диабет или беременность, независимо от того, считается ли их работа важной, - сказал заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гател.

В случае нарушения граждане будут привлекаться к административной или уголовной ответственности. Режим ЧС введен в Мексике до 30 апреля.

Напомним, что Правительство Мексики сообщило о первых обнаруженных в стране случаях коронавирусной инфекции у двух человек. Они недавно приехали из Италии.