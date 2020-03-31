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Правительство Мексики приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с ростом количества случаев заболевания коронавирусом.
Об этом пишет РБК-Украина.
Такое решение было принято после того, как количество заболеваний превысило 1000. На данный момент в Мексике подтвердили 1094 случая COVID-19. Из них 28 стали летальными.
Ограничительные меры, в частности, включают в себя запрет на собрания более 50 человек.
— Это относится строго к людям старше 60 лет, тем, у кого гипертония, диабет или беременность, независимо от того, считается ли их работа важной, - сказал заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гател.
В случае нарушения граждане будут привлекаться к административной или уголовной ответственности. Режим ЧС введен в Мексике до 30 апреля.
Напомним, что Правительство Мексики сообщило о первых обнаруженных в стране случаях коронавирусной инфекции у двух человек. Они недавно приехали из Италии.
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Правительство Мексики приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с ростом количества случаев заболевания коронавирусом.
Об этом пишет РБК-Украина.
Такое решение было принято после того, как количество заболеваний превысило 1000. На данный момент в Мексике подтвердили 1094 случая COVID-19. Из них 28 стали летальными.
Ограничительные меры, в частности, включают в себя запрет на собрания более 50 человек.
— Это относится строго к людям старше 60 лет, тем, у кого гипертония, диабет или беременность, независимо от того, считается ли их работа важной, - сказал заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гател.
В случае нарушения граждане будут привлекаться к административной или уголовной ответственности. Режим ЧС введен в Мексике до 30 апреля.
Напомним, что Правительство Мексики сообщило о первых обнаруженных в стране случаях коронавирусной инфекции у двух человек. Они недавно приехали из Италии.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа