Принятие закона о рынке земле, с учетом поправок «Европейской Солидарности», позволит сформировать цивилизованный рынок земли, при этом не даст разбазарить государственные и коммунальные земельные ресурсы.

Об этом сказал лидер партии «Европейская Солидарность», пятый Президент Украины Петр Порошенко, пишет пресс-служба партии.

— Я еще раз подчеркиваю — речь не идет о продаже земли, потому что это была принципиальная позиция «Европейской Солидарности», которую я имею честь возглавлять. Мы отметили, что единственная возможность, при которой «Европейская Солидарность» поддержит запуск рынка, будет запрет продажи государственной земли. 11 миллионов гектаров, принадлежащих государству, то есть украинскому народу, запрещено продавать этим законом. Это поправка «Европейской Солидарности», и сегодня в зале она проголосована. Земля, которая принадлежит коммунальной собственности, муниципалитетам, также запрещена к продаже, - отметил Петр Порошенко.

Он призвал не верить фейкам о «тотальной продаже», которые распространяют политики, позиция которых де-факто может привести к дефолту Украины.

— Мы сохранили украинскую государственную землю, мы сохранили коммунальную собственность и сегодня предоставили право только тем, кто много лет владеет землей как житель, как тот, кто ее обрабатывает, самому определять судьбу своей земли. Найденные ответы, что делать и как поддержать украинского фермера, который уже много десятков лет получил право постоянного землепользования, только им предоставлена возможность владеть землей за пределами 100 га. В этих условиях также сделаны большие шаги для того, чтобы не допустить монополизации земли агрохолдингами, - сказал Петр Порошенко.

Напомним, что Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли.