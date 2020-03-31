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Министр развития экономики Игорь Петрашко заявил, что кризис - это большие возможности изменить правила игры для бизнеса.
Об этом он сказал в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV, сообщает Экономическая правда.
— Кризис - это всегда большие возможности. Мы будем пытаться поменять правила игры для украинских компаний. У нас есть и таланты, и разработки, которые мы можем воплощать и активно продвигать на мировой рынок, у нас есть человеческий потенциал и капитал, который очень важен и который сейчас хочет активно развиваться и быть в Украине. Но у нас на самом деле не было много возможностей поменять правила игры. Потому что мы двигались по спирали - и ниже, и ниже, и ниже..., - сказал министр.
По его словам, кризис уже изменил правила игры на мировых рынках.
— Это мы видим на примере США, Китая. Мы будем активно думать, каким образом мы можем быть интересными. Рецепта, я думаю, не существует. Но рецепт базируется на том, что люди будут возвращаться сейчас в Украину и мы постараемся им дать условия для того, чтобы они реализовали свой потенциал, - добавил он.
Ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что через несколько месяцев после введения карантина он будет значительно ослаблен, потому что нужно запускать экономику страны, через несколько дней правительство сможет сообщить народу, как и что оно будет делать дальше с карантином.
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Министр развития экономики Игорь Петрашко заявил, что кризис - это большие возможности изменить правила игры для бизнеса.
Об этом он сказал в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV, сообщает Экономическая правда.
— Кризис - это всегда большие возможности. Мы будем пытаться поменять правила игры для украинских компаний. У нас есть и таланты, и разработки, которые мы можем воплощать и активно продвигать на мировой рынок, у нас есть человеческий потенциал и капитал, который очень важен и который сейчас хочет активно развиваться и быть в Украине. Но у нас на самом деле не было много возможностей поменять правила игры. Потому что мы двигались по спирали - и ниже, и ниже, и ниже..., - сказал министр.
По его словам, кризис уже изменил правила игры на мировых рынках.
— Это мы видим на примере США, Китая. Мы будем активно думать, каким образом мы можем быть интересными. Рецепта, я думаю, не существует. Но рецепт базируется на том, что люди будут возвращаться сейчас в Украину и мы постараемся им дать условия для того, чтобы они реализовали свой потенциал, - добавил он.
Ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что через несколько месяцев после введения карантина он будет значительно ослаблен, потому что нужно запускать экономику страны, через несколько дней правительство сможет сообщить народу, как и что оно будет делать дальше с карантином.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа