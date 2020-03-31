В связи с карантинов в Первомайске медицинские работники консультируют пациентов, преимущественно, по Viber и Messenger, а рынки города, несмотря на ограничения, продолжают свою работу.

Об этом идет речь в сюжете «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.

В сюжете указано, что на въезде и выезде из Первомайска нет блокпостов, которые должны были регулировать движение транспорта и проверять у водителей и пассажиров температуру. В администрации города и района объяснили это тем, что ситуация относительно спокойная.

При этом в сюжете сказано, что в павильоны в Первомайске работают как и раньше, однако придерживаясь всех норм карантина.

— Все мы соблюдаем санитарные нормы. Никто ничего не выносит на улицу — все закрытого типа. Мы просим одевать маски, перчатки и находится на расстоянии метра каждого, кто заходит на рынок, - сказала Людмила, администратор Короченских павильонов.

В Семейной амбулатории по улице Гвардейской медики работают в штатном режиме. По словам заведующей семейной амбулатории, пациентов на сегодняшние день преимущественно принимают и консультируют в Viber и Messenger. При этом врачи Первомайска сообщают о снижении количества больных на грипп и ОРВИ, а также отмечают, что у пациента с подозрением на коронавирус — вирус не подтвердился.

Также, жители города рассказали, что по возможности стараются оставаться дома и соблюдать карантин.

— Мы стараемся быть дома. Закупить продукты, чтобы не ходить каждый день на улицу. Стараемся быть дома, потому что мы люди пожилого возраста и очень уязвимы — мы это понимаем, - сказала Александра Солтасюк, жительница Первомайска.

Напомним, что в Очакове Николаевской области на швейной фабрике, которая специализируется на пошиве крыжм и одежды для крещения, начали шить защитные маски.