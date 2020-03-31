|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:32
|Заход солнца:
|19:20
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:35
|Заход солнца:
|19:29
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.35 грн
|28.05 грн
|EUR
|30 грн
|30.9 грн
К убийству директора Atlantic Group Сергея Старицкого может быть причастна жена бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары - Марина Козерод.
Об этом говорится в журналистском расследовании Слідства.Інфо.
Так, по данным прокуратуры, между Кожарой и Старицким произошел конфликт, а затем – драка. После чего у экс-министра якобы возник повод для убийства товарища.
По данным следствия, он поднялся на второй этаж в спальню и взял оружие. Впоследствии на кухне он ударил Старицкого пистолетом в область затылка и затем выстрелил. Однако, сам Кожара говорит, что на момент выстрела его не было в комнате.
При этом, журналисты выяснили, что после убийства Старицкого в 21:20 жена Кожары позвонила домашнем работнику, который убирал и охранял дом. По его словам, она попросила его срочно приехать, поскольку на кухне лежал человек в луже крови. Лишь через 20 минут после этого, примерно в 21:40, женщина вызвала полицию.
С первых свидетельств Козерод, она вместе с мужем и погибшим распивали спиртные напитки, потом она пошла в другую комнату – отдыхать. Затем женщина услышала выстрел, пришла на кухню, где увидела труп Старицкого.
Около 22:00 домашний работник приехал к дому Кожары. У ворот стояли правоохранители, а во внутреннем дворе – Козерод. Она якобы не могла самостоятельно открыть ворота, чтобы впустить полицию, поэтому ворота открыл домашний работник.
– Не исключено, что таким образом женщина могла тянуть время, пока в середине дома пытались скрыть следы преступления, – отмечают журналисты.
Когда правоохранители зашли в дом, они увидели погибшего, у которого было ранение в голову (пуля прошла под правым глазом). В правой руке Старицкого лежал пистолет экс-министра. Впоследствии полиция установила, что на его теле были синяки и ссадины. У самого Кожара был синяк под правым глазом и порвана футболка. Полицейским пришлось вывезти экс-министра и его жену в другую комнату, потому что те были сильно пьяны и вели себя вызывающе, после чего они вызвали следователей.
В 22:10 врачи зафиксировали смерть Старицкого. Патрульные проверили Кожару и его жену на содержание алкоголя, когда они вытащили алкотестер, экс-министр сказал фразу: “Я защищал свой дом”, он хотел что-то добавить, но жена прошептала ему что-то на ухо.
Полицейские отдали одежду супругов на экспертизу. На одежде и теле Кожары не было следов от выстрела. Следователи считают, что патроны, которыми пользовался экс-министр, не оставляют следов пороха. Таких следов не было и на теле его жены, однако на спортивном костюме, в котором она была одета в тот вечер, следователи все же нашли следы.
В первых своих объяснениях Козерод утверждала, что никогда не держала в руках оружие мужа и никогда из него не стреляла.
Но после задержания экс-министра женщина на суде призналась в преступлении. Но ее допрос проходил в закрытом режиме, поэтому официально не известно, что именно она рассказала суду.
На данный момент она находится на свободе, подозрение ей не объявляли.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
К убийству директора Atlantic Group Сергея Старицкого может быть причастна жена бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары - Марина Козерод.
Об этом говорится в журналистском расследовании Слідства.Інфо.
Так, по данным прокуратуры, между Кожарой и Старицким произошел конфликт, а затем – драка. После чего у экс-министра якобы возник повод для убийства товарища.
По данным следствия, он поднялся на второй этаж в спальню и взял оружие. Впоследствии на кухне он ударил Старицкого пистолетом в область затылка и затем выстрелил. Однако, сам Кожара говорит, что на момент выстрела его не было в комнате.
При этом, журналисты выяснили, что после убийства Старицкого в 21:20 жена Кожары позвонила домашнем работнику, который убирал и охранял дом. По его словам, она попросила его срочно приехать, поскольку на кухне лежал человек в луже крови. Лишь через 20 минут после этого, примерно в 21:40, женщина вызвала полицию.
С первых свидетельств Козерод, она вместе с мужем и погибшим распивали спиртные напитки, потом она пошла в другую комнату – отдыхать. Затем женщина услышала выстрел, пришла на кухню, где увидела труп Старицкого.
Около 22:00 домашний работник приехал к дому Кожары. У ворот стояли правоохранители, а во внутреннем дворе – Козерод. Она якобы не могла самостоятельно открыть ворота, чтобы впустить полицию, поэтому ворота открыл домашний работник.
– Не исключено, что таким образом женщина могла тянуть время, пока в середине дома пытались скрыть следы преступления, – отмечают журналисты.
Когда правоохранители зашли в дом, они увидели погибшего, у которого было ранение в голову (пуля прошла под правым глазом). В правой руке Старицкого лежал пистолет экс-министра. Впоследствии полиция установила, что на его теле были синяки и ссадины. У самого Кожара был синяк под правым глазом и порвана футболка. Полицейским пришлось вывезти экс-министра и его жену в другую комнату, потому что те были сильно пьяны и вели себя вызывающе, после чего они вызвали следователей.
В 22:10 врачи зафиксировали смерть Старицкого. Патрульные проверили Кожару и его жену на содержание алкоголя, когда они вытащили алкотестер, экс-министр сказал фразу: “Я защищал свой дом”, он хотел что-то добавить, но жена прошептала ему что-то на ухо.
Полицейские отдали одежду супругов на экспертизу. На одежде и теле Кожары не было следов от выстрела. Следователи считают, что патроны, которыми пользовался экс-министр, не оставляют следов пороха. Таких следов не было и на теле его жены, однако на спортивном костюме, в котором она была одета в тот вечер, следователи все же нашли следы.
В первых своих объяснениях Козерод утверждала, что никогда не держала в руках оружие мужа и никогда из него не стреляла.
Но после задержания экс-министра женщина на суде призналась в преступлении. Но ее допрос проходил в закрытом режиме, поэтому официально не известно, что именно она рассказала суду.
На данный момент она находится на свободе, подозрение ей не объявляли.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа