К убийству директора Atlantic Group Сергея Старицкого может быть причастна жена бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары - Марина Козерод.

Об этом говорится в журналистском расследовании Слідства.Інфо.

Так, по данным прокуратуры, между Кожарой и Старицким произошел конфликт, а затем – драка. После чего у экс-министра якобы возник повод для убийства товарища.

По данным следствия, он поднялся на второй этаж в спальню и взял оружие. Впоследствии на кухне он ударил Старицкого пистолетом в область затылка и затем выстрелил. Однако, сам Кожара говорит, что на момент выстрела его не было в комнате.

При этом, журналисты выяснили, что после убийства Старицкого в 21:20 жена Кожары позвонила домашнем работнику, который убирал и охранял дом. По его словам, она попросила его срочно приехать, поскольку на кухне лежал человек в луже крови. Лишь через 20 минут после этого, примерно в 21:40, женщина вызвала полицию.

С первых свидетельств Козерод, она вместе с мужем и погибшим распивали спиртные напитки, потом она пошла в другую комнату – отдыхать. Затем женщина услышала выстрел, пришла на кухню, где увидела труп Старицкого.

Около 22:00 домашний работник приехал к дому Кожары. У ворот стояли правоохранители, а во внутреннем дворе – Козерод. Она якобы не могла самостоятельно открыть ворота, чтобы впустить полицию, поэтому ворота открыл домашний работник.

– Не исключено, что таким образом женщина могла тянуть время, пока в середине дома пытались скрыть следы преступления, – отмечают журналисты.

Когда правоохранители зашли в дом, они увидели погибшего, у которого было ранение в голову (пуля прошла под правым глазом). В правой руке Старицкого лежал пистолет экс-министра. Впоследствии полиция установила, что на его теле были синяки и ссадины. У самого Кожара был синяк под правым глазом и порвана футболка. Полицейским пришлось вывезти экс-министра и его жену в другую комнату, потому что те были сильно пьяны и вели себя вызывающе, после чего они вызвали следователей.

В 22:10 врачи зафиксировали смерть Старицкого. Патрульные проверили Кожару и его жену на содержание алкоголя, когда они вытащили алкотестер, экс-министр сказал фразу: “Я защищал свой дом”, он хотел что-то добавить, но жена прошептала ему что-то на ухо.

Полицейские отдали одежду супругов на экспертизу. На одежде и теле Кожары не было следов от выстрела. Следователи считают, что патроны, которыми пользовался экс-министр, не оставляют следов пороха. Таких следов не было и на теле его жены, однако на спортивном костюме, в котором она была одета в тот вечер, следователи все же нашли следы.

В первых своих объяснениях Козерод утверждала, что никогда не держала в руках оружие мужа и никогда из него не стреляла.

Но после задержания экс-министра женщина на суде призналась в преступлении. Но ее допрос проходил в закрытом режиме, поэтому официально не известно, что именно она рассказала суду.

На данный момент она находится на свободе, подозрение ей не объявляли.