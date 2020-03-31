Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу польской газовой компании PGNiG в споре с российским «‎Газпромом» о пересмотре ценовой формулы на покупку газа.

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте PGNiG.

Польская газовая компания PGNiG объявила в понедельник, 30 марта, о победе в споре с российским «‎Газпромом» о формировании цены на покупку газа, который рассматривался в Стокгольмском арбитраже.

Арбитраж принял решение пересмотреть формулу формирования цены по Ямальскому контракту и обязал сделать ее более соответствующей реальным условиям на рынке.

По оценке польской PGNiG, «‎Газпром» должен выплатить 1,5 млрд долларов США компенсации за переплату в период с 1 октября 2014 года и по 29 февраля 2020 года.

Отмечается, что российская сторона должна компенсировать разницу в цене за тот период, когда заявка уже находилась на рассмотрении.

Ямальский контракт на поставку газа между PGNiG и «‎Газпромом» был подписан в 1996 году. Согласно контракту, бъем поставок российского газа в Польшу составляет около 10,2 млрд кубометров в год.