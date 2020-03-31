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Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу польской газовой компании PGNiG в споре с российским «Газпромом» о пересмотре ценовой формулы на покупку газа.
Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте PGNiG.
Польская газовая компания PGNiG объявила в понедельник, 30 марта, о победе в споре с российским «Газпромом» о формировании цены на покупку газа, который рассматривался в Стокгольмском арбитраже.
Арбитраж принял решение пересмотреть формулу формирования цены по Ямальскому контракту и обязал сделать ее более соответствующей реальным условиям на рынке.
По оценке польской PGNiG, «Газпром» должен выплатить 1,5 млрд долларов США компенсации за переплату в период с 1 октября 2014 года и по 29 февраля 2020 года.
Отмечается, что российская сторона должна компенсировать разницу в цене за тот период, когда заявка уже находилась на рассмотрении.
Ямальский контракт на поставку газа между PGNiG и «Газпромом» был подписан в 1996 году. Согласно контракту, бъем поставок российского газа в Польшу составляет около 10,2 млрд кубометров в год.
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Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу польской газовой компании PGNiG в споре с российским «Газпромом» о пересмотре ценовой формулы на покупку газа.
Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте PGNiG.
Польская газовая компания PGNiG объявила в понедельник, 30 марта, о победе в споре с российским «Газпромом» о формировании цены на покупку газа, который рассматривался в Стокгольмском арбитраже.
Арбитраж принял решение пересмотреть формулу формирования цены по Ямальскому контракту и обязал сделать ее более соответствующей реальным условиям на рынке.
По оценке польской PGNiG, «Газпром» должен выплатить 1,5 млрд долларов США компенсации за переплату в период с 1 октября 2014 года и по 29 февраля 2020 года.
Отмечается, что российская сторона должна компенсировать разницу в цене за тот период, когда заявка уже находилась на рассмотрении.
Ямальский контракт на поставку газа между PGNiG и «Газпромом» был подписан в 1996 году. Согласно контракту, бъем поставок российского газа в Польшу составляет около 10,2 млрд кубометров в год.
|
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|
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