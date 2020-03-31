Украинцев, которые возвращаются из-за границы, будут тестировать на коронавирус на 5-6 день после прилета.

Такое решение приняли представители правительства и государственных ведомств, вовлеченные в предотвращение распространения коронавируса, сообщают в Офисе президента.

— Дополнительно обсудили процедуру ротации прибывающих на обсервацию. Было решено, что им будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после прилета, - говорится в сообщении.

Если тест будет отрицательный, людей отправлять на самоизоляцию домой.

Напомним, что в Киеве за нарушение режима карантина вводят штрафы. Первое нарушение — 17 тысяч гривен, второе — 34 тысячи гривен, третье нарушение — уголовная ответственность.