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Украинцев, которые возвращаются из-за границы, будут тестировать на коронавирус на 5-6 день после прилета.
Такое решение приняли представители правительства и государственных ведомств, вовлеченные в предотвращение распространения коронавируса, сообщают в Офисе президента.
— Дополнительно обсудили процедуру ротации прибывающих на обсервацию. Было решено, что им будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после прилета, - говорится в сообщении.
Если тест будет отрицательный, людей отправлять на самоизоляцию домой.
Напомним, что в Киеве за нарушение режима карантина вводят штрафы. Первое нарушение — 17 тысяч гривен, второе — 34 тысячи гривен, третье нарушение — уголовная ответственность.
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Украинцев, которые возвращаются из-за границы, будут тестировать на коронавирус на 5-6 день после прилета.
Такое решение приняли представители правительства и государственных ведомств, вовлеченные в предотвращение распространения коронавируса, сообщают в Офисе президента.
— Дополнительно обсудили процедуру ротации прибывающих на обсервацию. Было решено, что им будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после прилета, - говорится в сообщении.
Если тест будет отрицательный, людей отправлять на самоизоляцию домой.
Напомним, что в Киеве за нарушение режима карантина вводят штрафы. Первое нарушение — 17 тысяч гривен, второе — 34 тысячи гривен, третье нарушение — уголовная ответственность.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа