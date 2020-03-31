Главный врач Николаевского центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова заявила, что сотрудников больницы пытаются опорочить, распространяя фейковые публикации о лечении пациентов.

Видео с заявлением она опубликовала на своей странице в Facebook.

Как известно, вчера, 30 марта, активист Александр Дьяченко опубликовал на своей странице фотографии пациентки, которая проходит в больнице лечение. Она рассказала, что у врачей нет элементарных средств для лечения – игл, ваты и спирта. Также он отметил, что пациентов не могут обеспечить нормальным питанием.

В свою очередь, Светлана Федорова призвала прекратить хайп на подобных темах, поскольку медики находятся в ежедневном стрессе. По ее словам, больница обеспечена всем необходимым, начиная медикаментами и заканчивая питанием для больных.

Главврач провела «расследование» и в беседе с пациенткой, которая распространила эту информацию выяснилось, что претензий к руководству больницы у девушки нет.

– Снова нас хотят опорочить. Кто создал эту заказуху, гуляющую по Facebook? Для чего? Зачем о людях, спасающих сегодня жизни ценою, возможно, своей жизни, делают горяченькие неправдивые публикации? Спасибо от всей души пациентке Г., которая согласилась на видеозапись, и сама возмущена тем, что, взяв ее фамилию, без её ведома, решили опорочить медперсонал и создать выдуманную публикацию. В который раз прошу всех – остановите ненормальный хайп по отношению к медикам! Люди работают в постоянном стрессе, – написала Светлана Федорова.

Напомним, николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что больницы города нуждаются в 200 многофункциональных кроватях. Они необходимы для оборудования дополнительных койко-мест на случая вспышки коронавирусного заболевания COVID-19 в городе.