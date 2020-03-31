Игорь Негулевский

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа», избранный по мажоритарному округу в Николаевской области, Игорь Негулевский поздравил украинцев с принятием закона о рынке земли.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также нардеп поздравил украинцев с принятием в первом чтении так называемого «антиколомойского» закона - законопроекта о внесении изменений в банковское законодательство.

«Поздравляю граждан Украины! В ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада приняла закон о земле и приняла в первом чтении “антиКоломойский” закон (осталось в понедельник проголосовать его окончательный вариант). Это значит, что: 1. Украина получит финансовую помощь МВФ. 2. Дефолта не случится. 3. Курс гривны стабилизируется. 4. Государственного переворота не будет», - написал Игорь Негулевский.

По мнению нардепа, все, кто выступал в парламенте против этих двух законов — притеснители свобод украинцев. Игорь Негулевский заявил, что имеет ввиду нардепов от «Оппозиционной платформы - За життя», «Батьківщини», Виктора Медведчука и Игоря Коломойского.

«Прекрасно зная, что нашей экономике жизненно необходимы кредиты МВФ, чтобы избежать бешеной инфляции, обесценивания гривны и обнищания населения в 2-3 раза, они кричали во время заседания ВР о сдаче Украины «врагам»... Им выгодно ввергнуть страну в глубочайший экономический кризис, потому что так проще захватить власть! К счастью, их планы потерпели сокрушительное поражение», - написал Игорь Негулевский.

Он отметил, что закон о земле — это расширение финансовых прав, граждане Украины получили право свободно продавать и покупать земли сельскохозяйственного назначения. «Антиколомойский» закон — это пресечение прав крупного бизнеса (олигархов) в банковской сфере.

Народный депутат прямо заявил, что эпидемия коронавируса «сыграла на руку» украинской власти, которая нуждается в очередном кредите от Международного валютного фонда (МВФ).

«Мы сделали ещё два шага по направлению к цивилизованным странам мира! Эпидемия сыграла нам на руку как экономический фактор — из-за трат на борьбу с коронавирусом Украине срочно потребовалась финансовая помощь МВФ, а для этого необходимо было принять два важнейших закона. По окончанию карантина Украина продолжит развиваться по плану МВФ, и далее отсекая от государственной кормушки олигархов. Следующим встанет вопрос о массовой приватизации в Украине государственных предприятий», - написал Игорь Негулевский.

Также он рассказал, будет ли в США экономический кризис после эпидемии.

«По прогнозам Всемирного банка, темпы роста экономики Китая замедляться в 2020 году вдвое (2,3% вместо 6,1%). Возможно, экономика США также замедлится, но на фоне их масштабов это не критично. Значит, на первый план мировой торговли в 2020 году выйдут услуги, интеллектуальные продукты, а не товары. Двигаемся дальше!», - написал нардеп.

Как известно, прошлой ночью Верховная Рада во втором чтении поддержала проект закона о рынке земли в Украине. Этот законопроект поддержали все николаевские нардепы - члены фракции «Слуга народа»: Александр Гайду, Максим Дырдин, Александр Пасечный, Игорь Негулевский, Артем Черноморов и Игорь Копытин, а также глава фракции Давид Арахамия и депутат Ирина Аллахвердиева.