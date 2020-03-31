Народные депутаты Украины зарегистрировали проекты постановлений, которыми предлагают отменить голосование за закон о рынке сельскохозяйственных земель во втором чтении. До тех пор, пока парламент не рассмотрит эти постановления, закон не могут подписать ни спикер, ни президент. То есть закон не вступит в силу.

Два постановления об отмене результатов голосования за закон о рынке земли зарегистрировали внефракционные депутаты-мажоритарщики: постановление №2178-10-П депутат Антон Поляков, а постановление №2178-10-П1 депутат Оксана Савчук.

Сейчас сопроводительные документы в постановления на сайте парламента отсутствуют, поэтому причины отмены голосования Верховной Рады за закон о рынке земли неизвестны.

В случае, если Рада проголосует большинством голосов хотя бы за одно из постановлений, то решение по закону о рынке земли будет считаться аннулированным.

Напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о рынке сельскохозяйственной земли. За это решение проголосовали 259 депутатов. Рада рассматривала законопроект о рынке земли с 6 февраля 2020 года. Ко второму чтению депутаты подали 4018 поправок.

Согласно закону, рынок сельскохозяйственной земли в Украине должен вводиться поэтапно. Сначала, с 1 июля 2021 года, земельные паи разрешат продавать и покупать только гражданам Украины (физическим лицам). Общая площадью земли, которой разрешено будет владеть, составит до 100 гектаров.

Компании и юридические лица смогут приобретать землю с 1 января 2024 года.