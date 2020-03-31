Государственное бюро расследований вызвало депутата Верховной Рады Гео Лероса от фракции «Слуга народа» на допрос в пятницу, 3 апреля.

Об этом Лерос сообщил Українським Новинам.

«Вызвали на пятницу на допрос», — сказал он.

Депутат не уточнил время допроса.

Он подчеркнул, что пойдет на допрос и не исключает, что его могут задержать в ГБР.

Напомним, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.

После чего Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований из-за обнародованных видеозаписей.