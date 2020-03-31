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Государственное бюро расследований вызвало депутата Верховной Рады Гео Лероса от фракции «Слуга народа» на допрос в пятницу, 3 апреля.
Об этом Лерос сообщил Українським Новинам.
«Вызвали на пятницу на допрос», — сказал он.
Депутат не уточнил время допроса.
Он подчеркнул, что пойдет на допрос и не исключает, что его могут задержать в ГБР.
Напомним, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.
После чего Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований из-за обнародованных видеозаписей.
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Государственное бюро расследований вызвало депутата Верховной Рады Гео Лероса от фракции «Слуга народа» на допрос в пятницу, 3 апреля.
Об этом Лерос сообщил Українським Новинам.
«Вызвали на пятницу на допрос», — сказал он.
Депутат не уточнил время допроса.
Он подчеркнул, что пойдет на допрос и не исключает, что его могут задержать в ГБР.
Напомним, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.
После чего Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований из-за обнародованных видеозаписей.
|
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23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа