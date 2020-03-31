Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все страны мира должны предоставлять исчерпывающую и правдивую информацию о ситуации с коронавирусом.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

— Когда вы слышите сотрудников (американской администрации. - прим.), как они говорят о риске, жертвах, о том, как смоделировать (ситуацию. - прим.), тогда им нужны данные. Им нужны данные из Италии. Им нужны данные из Китая. Им нужны данные из Ирана, — сказал госсекретарь.

Он подчеркнул, что необходимо, чтобы каждая страна «напряглась и предоставила точную, транспарентную информацию».

— И если у нас этого не будет, если вместо этого у нас будет дезинформация, тогда под угрозой окажется еще большей жизней, не только сегодня, но и в последующие недели, пока мы боремся с колоссальной проблемой, — отметил Майк Помпео.

В то же время Майк Помпео пообещал, что США будут делиться полученной информацией с другими странами, что позволит спасать людей по всему миру.

Напомним, власти Туркмении запретили использовать слово «коронавирус» и исключили его из обихода с целью скрыть информацию о пандемии.