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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все страны мира должны предоставлять исчерпывающую и правдивую информацию о ситуации с коронавирусом.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
— Когда вы слышите сотрудников (американской администрации. - прим.), как они говорят о риске, жертвах, о том, как смоделировать (ситуацию. - прим.), тогда им нужны данные. Им нужны данные из Италии. Им нужны данные из Китая. Им нужны данные из Ирана, — сказал госсекретарь.
Он подчеркнул, что необходимо, чтобы каждая страна «напряглась и предоставила точную, транспарентную информацию».
— И если у нас этого не будет, если вместо этого у нас будет дезинформация, тогда под угрозой окажется еще большей жизней, не только сегодня, но и в последующие недели, пока мы боремся с колоссальной проблемой, — отметил Майк Помпео.
В то же время Майк Помпео пообещал, что США будут делиться полученной информацией с другими странами, что позволит спасать людей по всему миру.
Напомним, власти Туркмении запретили использовать слово «коронавирус» и исключили его из обихода с целью скрыть информацию о пандемии.
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все страны мира должны предоставлять исчерпывающую и правдивую информацию о ситуации с коронавирусом.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
— Когда вы слышите сотрудников (американской администрации. - прим.), как они говорят о риске, жертвах, о том, как смоделировать (ситуацию. - прим.), тогда им нужны данные. Им нужны данные из Италии. Им нужны данные из Китая. Им нужны данные из Ирана, — сказал госсекретарь.
Он подчеркнул, что необходимо, чтобы каждая страна «напряглась и предоставила точную, транспарентную информацию».
— И если у нас этого не будет, если вместо этого у нас будет дезинформация, тогда под угрозой окажется еще большей жизней, не только сегодня, но и в последующие недели, пока мы боремся с колоссальной проблемой, — отметил Майк Помпео.
В то же время Майк Помпео пообещал, что США будут делиться полученной информацией с другими странами, что позволит спасать людей по всему миру.
Напомним, власти Туркмении запретили использовать слово «коронавирус» и исключили его из обихода с целью скрыть информацию о пандемии.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа