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Народный депутат Украины от фракции «Слуги народа» Гео Лерос опубликовал видеозапись о якобы лоббировании кандидата в «Энергоатом».
Видеозаписи и копии документов опубликованы в Facebook.
— Предоставляю факты коррупции по назначению Купчака на «Энергоатом». Посмотрите внимательно, кто его лоббировал в официальном обращении на Премьер Министра, что соответствует видео, которое я также присоединяю, где люди связанные с Денисом (Денис Ермаком, братом главы ОП Андрея Ермака, - прим.), обсуждают как возьмут с Купчака за должность 5(похоже, что миллионов), – написал Гео Лерос.
Также Гео Лерос заявил, что в данный момент Владимира Купчака хотят назначить вице-президентом «Энергоатома», потому что «у него недостаточно стажа».
При этом нардеп опубликовал фотографии документов и видеозапись, на которой слышно разговор о назначении Владимира Купчака в «Энергоатом».
Напомним, ранее Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.
После чего Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований из-за обнародованных видеозаписей.
Государственное бюро расследований вызвало Гео Лероса от фракции «Слуга народа» на допрос в пятницу, 3 апреля.
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Народный депутат Украины от фракции «Слуги народа» Гео Лерос опубликовал видеозапись о якобы лоббировании кандидата в «Энергоатом».
Видеозаписи и копии документов опубликованы в Facebook.
— Предоставляю факты коррупции по назначению Купчака на «Энергоатом». Посмотрите внимательно, кто его лоббировал в официальном обращении на Премьер Министра, что соответствует видео, которое я также присоединяю, где люди связанные с Денисом (Денис Ермаком, братом главы ОП Андрея Ермака, - прим.), обсуждают как возьмут с Купчака за должность 5(похоже, что миллионов), – написал Гео Лерос.
Также Гео Лерос заявил, что в данный момент Владимира Купчака хотят назначить вице-президентом «Энергоатома», потому что «у него недостаточно стажа».
При этом нардеп опубликовал фотографии документов и видеозапись, на которой слышно разговор о назначении Владимира Купчака в «Энергоатом».
Напомним, ранее Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.
После чего Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований из-за обнародованных видеозаписей.
Государственное бюро расследований вызвало Гео Лероса от фракции «Слуга народа» на допрос в пятницу, 3 апреля.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
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Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
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Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа