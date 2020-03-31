Народный депутат Украины от фракции «Слуги народа» Гео Лерос опубликовал видеозапись о якобы лоббировании кандидата в «Энергоатом».

Видеозаписи и копии документов опубликованы в Facebook.

— Предоставляю факты коррупции по назначению Купчака на «Энергоатом». Посмотрите внимательно, кто его лоббировал в официальном обращении на Премьер Министра, что соответствует видео, которое я также присоединяю, где люди связанные с Денисом (Денис Ермаком, братом главы ОП Андрея Ермака, - прим.), обсуждают как возьмут с Купчака за должность 5(похоже, что миллионов), – написал Гео Лерос.

Также Гео Лерос заявил, что в данный момент Владимира Купчака хотят назначить вице-президентом «Энергоатома», потому что «у него недостаточно стажа».

При этом нардеп опубликовал фотографии документов и видеозапись, на которой слышно разговор о назначении Владимира Купчака в «Энергоатом».

Напомним, ранее Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.

После чего Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований из-за обнародованных видеозаписей.

Государственное бюро расследований вызвало Гео Лероса от фракции «Слуга народа» на допрос в пятницу, 3 апреля.