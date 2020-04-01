Таиланд, Германия и Индия, предостерегают своих граждан от распространения первоапрельских шуток, связанных с коронавирусом, которые могут привлечь к тюрьме.

Об этом пишут #Буквы.

Власти Таиланда во вторник объявили, что подобные шутки могут повлечь наказание сроком до пяти лет.

— Не лгите, распространяйте ложную информацию о ситуации с Covid-19, – отмечается в сообщении.

Между тем, президент Тайваня Цай Иньвэнь предупредил, что распространение дезинформации о вирусе может повлечь тюремный срок до трех лет или к штраф в размере более 99 тыс. долларов, сообщает Reuters.

В то же время подразделение кибербезопасности в Махараштре, Индия, заявило, что подаст в суд на любого, кто распространяет дезинформацию или слухи о коронавирусе, а министр внутренних дел Анил Дешмух в Twitter написал: «Государственное правительство не позволит никому распространять слухи/панику о #Corona».

Полиция Мумбаи уже открыла дело в отношении одного жителя, который в WhatsApp распространил ложное сообщение о том, что в город прибыли военные.

Министерство здравоохранения Германии также предупредило не шутить о коронавирусе, написав сообщение под заголовком «Корона не шутка».

Напомним, что Министерство внутренних дел больше не даст согласия ни на один авиационный чартер для эвакуации украинцев.