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Таиланд, Германия и Индия, предостерегают своих граждан от распространения первоапрельских шуток, связанных с коронавирусом, которые могут привлечь к тюрьме.
Об этом пишут #Буквы.
Власти Таиланда во вторник объявили, что подобные шутки могут повлечь наказание сроком до пяти лет.
— Не лгите, распространяйте ложную информацию о ситуации с Covid-19, – отмечается в сообщении.
Между тем, президент Тайваня Цай Иньвэнь предупредил, что распространение дезинформации о вирусе может повлечь тюремный срок до трех лет или к штраф в размере более 99 тыс. долларов, сообщает Reuters.
В то же время подразделение кибербезопасности в Махараштре, Индия, заявило, что подаст в суд на любого, кто распространяет дезинформацию или слухи о коронавирусе, а министр внутренних дел Анил Дешмух в Twitter написал: «Государственное правительство не позволит никому распространять слухи/панику о #Corona».
Полиция Мумбаи уже открыла дело в отношении одного жителя, который в WhatsApp распространил ложное сообщение о том, что в город прибыли военные.
Министерство здравоохранения Германии также предупредило не шутить о коронавирусе, написав сообщение под заголовком «Корона не шутка».
Напомним, что Министерство внутренних дел больше не даст согласия ни на один авиационный чартер для эвакуации украинцев.
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Таиланд, Германия и Индия, предостерегают своих граждан от распространения первоапрельских шуток, связанных с коронавирусом, которые могут привлечь к тюрьме.
Об этом пишут #Буквы.
Власти Таиланда во вторник объявили, что подобные шутки могут повлечь наказание сроком до пяти лет.
— Не лгите, распространяйте ложную информацию о ситуации с Covid-19, – отмечается в сообщении.
Между тем, президент Тайваня Цай Иньвэнь предупредил, что распространение дезинформации о вирусе может повлечь тюремный срок до трех лет или к штраф в размере более 99 тыс. долларов, сообщает Reuters.
В то же время подразделение кибербезопасности в Махараштре, Индия, заявило, что подаст в суд на любого, кто распространяет дезинформацию или слухи о коронавирусе, а министр внутренних дел Анил Дешмух в Twitter написал: «Государственное правительство не позволит никому распространять слухи/панику о #Corona».
Полиция Мумбаи уже открыла дело в отношении одного жителя, который в WhatsApp распространил ложное сообщение о том, что в город прибыли военные.
Министерство здравоохранения Германии также предупредило не шутить о коронавирусе, написав сообщение под заголовком «Корона не шутка».
Напомним, что Министерство внутренних дел больше не даст согласия ни на один авиационный чартер для эвакуации украинцев.