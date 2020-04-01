Партнер николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владелец ларьков, ЖЭКов и билбордов Владислав Чайка призвал жителей Николаева следовать заветам индийского политика Индиры Ганди о смысле жизни.

Об этом Владислав Чайка написал у себя в Facebook.

«Уже несколько недель страна живет в особом режиме карантина. Все мы лишились привычных развлечений, мир сжался до размеров квартиры или дома. «Коронавирус», «карантин», «самоизоляция» - эти слова заполнили информационное пространство. Статистика показывает, что в главной группе риска - люди старшего возраста. В Николаеве множество пенсионеров, которые нуждаются в нашей защите. Только посмотрите из чего бывают сделаны их маски - это бумажные салфетки и другие подручные материалы. Наша общественная организация «Миколаїв - єдина родина» даже в такое сложное время старается всеми возможными способами помогать людям старшего возраста. А когда жизнь вернется в привычное русло, наша команда продолжит дарить радость всем николаевцам - и пожилым, и молодежи. Мы обязательно встретимся, продолжим наши проекты, временно остановленные из-за пандемии. Как говорила индийский политик Индира Ганди, смысл жизни - верить, надеяться и стремиться. Последуем ее словам! Берегите близких и будьте здоровы!», - написал Владислав Чайка.

Индира Ганди - индийский политик, центральная фигура в партии «Индийский национальный конгресс», единственная женщина — премьер-министр Индии с 1966 по 1977 год, а затем с 1980 года вплоть до дня её убийства в 1984 году. Отцом Индиры был первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру, ее дедом был глава ветеранов Индийского Национального Конгресса Мотилал Неру, а мать Камала и бабушка Сварип Рани Неру – известными политиками, которые пережили жестокие репрессии. Училась в Оксфорде. Во время правления первой индийской женщины премьер-министра в государстве активно развивалась промышленность, осуществлялась национализация банков, была построена и введена в строй первая атомная электростанция, достигнуты большие успехи в сельском хозяйстве, позволившие Индии наконец-то избавиться от зависимости от продовольственного импорта. Самой непопулярной мерой, которую приняла Индира за это время, стала стерилизация. Поначалу людям предлагали добровольно выполнять эту процедуру, получая взамен некоторую денежную премию. Но через некоторое время правительство постановило, что каждый мужчина, у которого уже есть трое детей, должен быть принудительно стерилизован, а женщина, забеременевшая четвертым по счету ребенком, принудительно отправлена на аборт.

Последние годы жизни политик провела, главным образом, улучшая саясаты, то есть укрепляя положение страны на международной арене. Так, ее стараниями Индия возглавила Движение неприсоединения.

В 1980-х годах правительство Индии вступило в конфронтацию с сикхами, большая часть которых проживала на территории штата Пенджаб. Сикхи хотели стать самоуправляемой общиной и не зависеть от централизованной государственной власти. Они заняли Золотой храм, расположенный в Амритсаре и с давних пор считающийся их главной святыней. Ответным шагом стала операция под названием «Голубая звезда», в ходе которой храм был взят, а порядка пятисот человек погибли. 31 октября 1984 года Индиру Ганди убили ее собственные телохранители-сикхи.

Индира Ганди получила прозвище «индийской железной леди». Ее цитаты и по сей день пропитаны духом решительности. Политик нередко принимала жесткие решения, благоволила централизованным системам и отличалась довольно существенной степенью безжалостности.

Ранее сообщалось, что Владислав Чайка рассказал, что принимал участие в строительстве тяжелого авианесущего крейсера «Варяг» на Черноморском судостроительном заводе.

Также Владислав Чайка похвастался, что результаты его трудов в Николаеве уже заметили в Киеве. В частности, он рассказал, что ему удалось сдвинуть с места вопрос строительства в Николаеве нового моста через реку Южный Буг, а также процесс передачи на баланс «Укравтодора» Варваровского моста.

В конце февраля в Владислав Чайка провел в Николаеве масленичные гуляния, в ходе которых накормил николаевцев блинами и подарил сковороду.

Алексей Пелипас и Владислав Чайка

Владислав Чайка является партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владеет ЖЭКами и строительными компаниями. По данным реестра Министерства юстиции, он вместе с Алексеем Пелипасом и его супругой Татьяной Глонзой является владельцем ООО «ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный 1». Также Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.

Кроме того, Владислав Чайка входит в состав учредителей компании «МАР-1», которая стала известна тем, что в 2015 году построила пиццерию «Челентано» рядом с трамвайной остановкой «Автовокзал» недалеко от зоопарка, хотя раньше там был сквер, посвященный основанию Николаева. Там же, на кольцевой развязке возле автовоказала компанией было незаконно установлено 17 билбордов. В июле 2016 года фирма «МАР-1» по требованию мэрии демонтировала 14 рекламных конструкций, которые были установлены вдоль кольца у автовокзала. Комментируя это, нынешний директор департамента по борьбе с коррупцией в мэрии Николаева Андрей Ермолаев отметил тогда, что владельцам компании, «наверное, было сделано предложение, от которого нельзя отказаться».