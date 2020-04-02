Меры по ограничению контактов между людьми, введенные в Германии 22 марта, в ближайшее время смягчены не будут. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после телеконференции с премьер-министрами федеральных земель 1 апреля, сообщает Укринформ.

— Пандемия не признает праздников... Думать об ослаблении мер рано, - отметила Ангела Меркель.

Она попросила людей отпраздновать Пасху в кругу самых близких, с теми, с кем они делят одно помещение, воздержаться от поездок и посещений, в том числе родственников.

В Германии ограничения не будут сняты как минимум до 19 апреля включительно, но усиления мер при этом не произойдет.

19 апреля почти во всех федеральных землях заканчиваются пасхальные праздники школьников. После этого в зависимости от динамики распространения коронавируса будет приниматься решение, как действовать дальше.

— Думать об адаптации мероприятий можно тогда, когда количество зараженных по всей стране будет удваиваться каждые десять дней (сейчас в стране это происходит каждые 5-6 дней), - сказала канцлер.

По данным на утро 2 апреля, Германия опережает Францию по количеству зараженных (77 981), но число смертей здесь сравнительно невысоко (931). Выздоровели 18 700 человек.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

1 апреля глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что за последние пять недель вирус распространялся практически экспоненциально.