Морской специализированный порт «Ника-Тера», входящий в группу компаний Group DF, занял лидирующие позиции в «Национальном морском рейтинге Украины». Порт победил в номинациях: «Золотая тонна» и «Абсолютный рост» и был награжден двумя «Морскими Оскарами».

Об этом сообщили в пресс-службе порта

«Ника-Тера» стала обладателем главной награды конкурса («Морского Оскара» в номинации «Золотая тонна») за достижение рекордного прироста (в процентном отношении) грузооборота в 2019 году. В прошлом году грузооборот предприятия вырос на рекордные 147,9% и составил 8,6 миллиона тонн.

Также, порт вошел в тройку лидеров морского рейтинга в номинации «Абсолютный рост», поскольку в 2019 году предприятию удалось добиться наибольшего роста грузооборота (в тоннах). В прошлом году порт обработал на 2,8 миллиона тонн больше, чем в 2018 году.

— Стремительный рост перевалки в последние два года стал результатом правильно выбранной новой командой и акционером стратегии развития предприятия в новых условиях. Уверен, что увеличение грузооборота – это демонстрация нового уровня сервисов, которые предоставляет порт, это показатель доверия клиентов и самоотдачи всей нашей команды. Благодаря отработанной модели взаимодействия внутри предприятия, нам удалось эффективно настроить работу всех структурных подразделений, чтобы оперативно реагировать и перестраиваться под новые вызовы рынка. Уверен, впереди еще много новых проектов, которые позволят развивать порт и демонстрировать новые рекорды», - прокомментировал начальник «Морского специализированного порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.

В общем Рейтинге операторов портовых терминалов Украины по грузообороту, достигнутому в 2019году, «МСП НИКА-ТЕРА» с результатом 8,6 млн тонн поднялся на третью позицию, потеснив таким образом МТП «Черноморск».

«Национальный морской рейтинг Украины» ежегодно проводится издательством «Порты Украины», информационно-аналитическим центром «BlackSeaTrans» при поддержке Министерства инфраструктуры Украины.