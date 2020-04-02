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Иран просит США снять торговые санкции на фоне пандемии коронавируса.
Об этом пишет американское издание The New York Times.
– Мы всегда говорили, что санкции несправедливы и коронавирус раскрыл миру эту несправедливость, – заявил министр иностранных дел Джавад Зариф в своем недавнем видеообращении, которое он начал с того, что снял с лица медицинскую маску с помощью синих латексных перчаток.
Он назвал санкции «экономическим терроризмом».
В Иране утверждают, что экономические санкции США увеличивают смертность в стране на фоне кризиса, вызванного коронавирусом. В то же время в США считают, что санкции не влияют на гуманитарную ситуацию в стране.
В этом вопросе Иран поддерживают США, Россия, Китай, Генеральный секретарь ООН, также есть союзники в Европейском Союзе и даже в американском Конгрессе, где десятки членов обратились в Администрацию Трампа с предложением приостановить санкции против Ирана на время пандемии коронавируса.
Иран является одним из эпицентров распространения коронавируса, где зарегистрировано более 47 тысяч случаев и более 3 тысяч смертей. При этом, эксперты в сфере здравоохранения утверждают, что реальный ущерб выше в несколько раз.
Напомним, правительства 80 стран мира обратились за помощью к МВФ в связи с пандемией коронавируса и экономическим кризисом, который она спровоцировала.
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Иран просит США снять торговые санкции на фоне пандемии коронавируса.
Об этом пишет американское издание The New York Times.
– Мы всегда говорили, что санкции несправедливы и коронавирус раскрыл миру эту несправедливость, – заявил министр иностранных дел Джавад Зариф в своем недавнем видеообращении, которое он начал с того, что снял с лица медицинскую маску с помощью синих латексных перчаток.
Он назвал санкции «экономическим терроризмом».
В Иране утверждают, что экономические санкции США увеличивают смертность в стране на фоне кризиса, вызванного коронавирусом. В то же время в США считают, что санкции не влияют на гуманитарную ситуацию в стране.
В этом вопросе Иран поддерживают США, Россия, Китай, Генеральный секретарь ООН, также есть союзники в Европейском Союзе и даже в американском Конгрессе, где десятки членов обратились в Администрацию Трампа с предложением приостановить санкции против Ирана на время пандемии коронавируса.
Иран является одним из эпицентров распространения коронавируса, где зарегистрировано более 47 тысяч случаев и более 3 тысяч смертей. При этом, эксперты в сфере здравоохранения утверждают, что реальный ущерб выше в несколько раз.
Напомним, правительства 80 стран мира обратились за помощью к МВФ в связи с пандемией коронавируса и экономическим кризисом, который она спровоцировала.