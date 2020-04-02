Согласно новым рекомендациям, британские врачи будут сами решать, кому предоставлять жизненно необходимое лечение.

Об этом говорится в советах Британской медицинской ассоциации, сообщает Европейская правда со ссылкой на Sky News.

Документ предупреждает, что решение о выдаче дефицитных ресурсов, таких как аппараты искусственной вентиляции легких, могут определять, будет большое количество пациентов получать жизненно необходимое лечение или нет.

Согласно новым рекомендациям, врачи столкнутся с решениями, "которые означают, что некоторым пациентам может быть отказано в интенсивной терапии, которую они получили бы в случае отсутствия пандемии".

– Медицинские работники могут быть вынуждены отказаться от лечения некоторых пациентов, чтобы обеспечить лечение других пациентов с более высокой вероятностью выживания, - говорится в документе. – Это может включать в себя отказ от лечения у человека, состояние которой стабилен или даже улучшается, но которая имеет худший прогноз, чем у другого пациента, которому требуется тот же ресурс – сказано в рекомендациях.

Отмечается, что во время пика пандемии врачам, возможно, придется оценивать право человека на лечение на основе "способности быстро получать пользу от него.

Напомним, по состоянию на 10:00 четверга, 2 апреля, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 804 случая заражения коронавирусом COVID-19.