Министерство развития общин и территорий Украины поддержало предложения Николаевской облгосадминистрации относительно нового административно-территориального устройства субрегионального (районного) уровня.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Отмечается, что 27 марта облгосадминистрацией была представлена конфигурация нового административно-территориального устройства субрегионального уровня Николаевщины на онлайн-совещании с Министерством развития общин и территорий Украины.

План предусматривает создание четырех районов в Николаевской области вместо 19 — Николаевского, Вознесенского, Первомайского и Баштанского. В их состав войдут новые объединенные громады, перспективный план формирования которых в данный момент находится на рассмотрении Кабмина.

«При определении центров АТЕ (административно-территориальных единиц, — прим.) предпочтение отдавалось в первую очередь городам областного значения. Зона доступности определялась по автомобильным дорогам с твердым покрытием на расстоянии, как правило, до 60 километров от границы административного центра», — отметили в облгосадминистрации.

Напомним, в Верховной Раде Украины 8 ноября 2018 зарегистрировали законопроект об изменении границ районов в Николаевской области. Вместо 19 административных единиц планируется оставить 4.

Согласно законопроекту, Николаевский район должен включить Березанский, Витовский, Новоодесский и Очаковский районы; Баштанский район – Березнеговатский, Казанковский, Новобугский, Снигиревский районы; Вознесенский район – Арбузинский, Братский, Веселиновский, Еланецкий районы; Первомайский район – Врадиевский, Доманевский, Кривоозерский районы.