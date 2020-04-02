|Скорость ветра:
|2.9 м/с
|Восход солнца:
|06:28
|Заход солнца:
|19:23
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:31
|Заход солнца:
|19:32
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.35 грн
|27.8 грн
|EUR
|29.65 грн
|30.4 грн
Министерство развития общин и территорий Украины поддержало предложения Николаевской облгосадминистрации относительно нового административно-территориального устройства субрегионального (районного) уровня.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.
Отмечается, что 27 марта облгосадминистрацией была представлена конфигурация нового административно-территориального устройства субрегионального уровня Николаевщины на онлайн-совещании с Министерством развития общин и территорий Украины.
План предусматривает создание четырех районов в Николаевской области вместо 19 — Николаевского, Вознесенского, Первомайского и Баштанского. В их состав войдут новые объединенные громады, перспективный план формирования которых в данный момент находится на рассмотрении Кабмина.
«При определении центров АТЕ (административно-территориальных единиц, — прим.) предпочтение отдавалось в первую очередь городам областного значения. Зона доступности определялась по автомобильным дорогам с твердым покрытием на расстоянии, как правило, до 60 километров от границы административного центра», — отметили в облгосадминистрации.
Напомним, в Верховной Раде Украины 8 ноября 2018 зарегистрировали законопроект об изменении границ районов в Николаевской области. Вместо 19 административных единиц планируется оставить 4.
Согласно законопроекту, Николаевский район должен включить Березанский, Витовский, Новоодесский и Очаковский районы; Баштанский район – Березнеговатский, Казанковский, Новобугский, Снигиревский районы; Вознесенский район – Арбузинский, Братский, Веселиновский, Еланецкий районы; Первомайский район – Врадиевский, Доманевский, Кривоозерский районы.
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Министерство развития общин и территорий Украины поддержало предложения Николаевской облгосадминистрации относительно нового административно-территориального устройства субрегионального (районного) уровня.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.
Отмечается, что 27 марта облгосадминистрацией была представлена конфигурация нового административно-территориального устройства субрегионального уровня Николаевщины на онлайн-совещании с Министерством развития общин и территорий Украины.
План предусматривает создание четырех районов в Николаевской области вместо 19 — Николаевского, Вознесенского, Первомайского и Баштанского. В их состав войдут новые объединенные громады, перспективный план формирования которых в данный момент находится на рассмотрении Кабмина.
«При определении центров АТЕ (административно-территориальных единиц, — прим.) предпочтение отдавалось в первую очередь городам областного значения. Зона доступности определялась по автомобильным дорогам с твердым покрытием на расстоянии, как правило, до 60 километров от границы административного центра», — отметили в облгосадминистрации.
Напомним, в Верховной Раде Украины 8 ноября 2018 зарегистрировали законопроект об изменении границ районов в Николаевской области. Вместо 19 административных единиц планируется оставить 4.
Согласно законопроекту, Николаевский район должен включить Березанский, Витовский, Новоодесский и Очаковский районы; Баштанский район – Березнеговатский, Казанковский, Новобугский, Снигиревский районы; Вознесенский район – Арбузинский, Братский, Веселиновский, Еланецкий районы; Первомайский район – Врадиевский, Доманевский, Кривоозерский районы.