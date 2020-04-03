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Генассамблея ООН приняла Резолюцию глобальной солидарности в борьбе против коронавируса, инициаторами которой выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе Украина.
Об этом сообщает Укринформ.
Как отметил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, «Украина поддержала резолюцию, которая подтверждает международную единство и признает центральную роль ООН в координации глобальных действий против распространения COVID-19».
Он добавил, что украинская сторона поприветствовала призыв генсека ООН к правительствам сосредоточиться на решении чрезвычайных ситуаций в сфере здравохранения и приложить усилия для ослабления негативных социальных и экономических последствий пандемии.
Принята резолюция, которая, в частности, подтверждает приверженность международному сотрудничеству и центральной роли ООН в глобальной ответа на пандемию. В ней подчеркивается необходимость соблюдения всех прав человека, предотвращение дискриминации и ксенофобии. Кроме того, документ призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.
Как сообщалось, количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1 миллион.
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Генассамблея ООН приняла Резолюцию глобальной солидарности в борьбе против коронавируса, инициаторами которой выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе Украина.
Об этом сообщает Укринформ.
Как отметил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, «Украина поддержала резолюцию, которая подтверждает международную единство и признает центральную роль ООН в координации глобальных действий против распространения COVID-19».
Он добавил, что украинская сторона поприветствовала призыв генсека ООН к правительствам сосредоточиться на решении чрезвычайных ситуаций в сфере здравохранения и приложить усилия для ослабления негативных социальных и экономических последствий пандемии.
Принята резолюция, которая, в частности, подтверждает приверженность международному сотрудничеству и центральной роли ООН в глобальной ответа на пандемию. В ней подчеркивается необходимость соблюдения всех прав человека, предотвращение дискриминации и ксенофобии. Кроме того, документ призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.
Как сообщалось, количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1 миллион.