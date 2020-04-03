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Мексиканская Grupo Modelo заявила о временной остановке производства пива Corona и продукции других брендов, экспортируемой в 180 стран.
Об этом пишет Reuters.
Речь идет о приостановке работы заводов компании в Мексике. На такой шаг Grupo Modelo пришлось пойти из-за решения правительства о сокращении деловой активности не стратегических предприятий. В компании сообщили, что производство будет приостановлено с воскресенья.
– Если правительство даст какое-то разъяснение, подтверждающее, что пиво является агропромышленным продуктом, мы в Grupo Modelo готовы выполнить план, при котором более 75% наших сотрудников работают на дому и в то же время гарантируют поставку пива, — завили в компании.
Правительство Мексики объявило чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на этой неделе. Это произошло после того, как число случаев заболевания коронавирусом в стране превысило 1000 человек. Согласно распоряжению правительства, все не стратегические предприятия должны приостановить работу.
Сельское хозяйство и производство продуктов питания в целом считаются основными видами деятельности страны.
Grupo Modelo входит в группу Anheuser-Busch InBev и управляет 11 пивоваренными заводами в Мексике.
Напомним, ранее посольство Украины в США обратилось к основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску с просьбой предоставить стране аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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Мексиканская Grupo Modelo заявила о временной остановке производства пива Corona и продукции других брендов, экспортируемой в 180 стран.
Об этом пишет Reuters.
Речь идет о приостановке работы заводов компании в Мексике. На такой шаг Grupo Modelo пришлось пойти из-за решения правительства о сокращении деловой активности не стратегических предприятий. В компании сообщили, что производство будет приостановлено с воскресенья.
– Если правительство даст какое-то разъяснение, подтверждающее, что пиво является агропромышленным продуктом, мы в Grupo Modelo готовы выполнить план, при котором более 75% наших сотрудников работают на дому и в то же время гарантируют поставку пива, — завили в компании.
Правительство Мексики объявило чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на этой неделе. Это произошло после того, как число случаев заболевания коронавирусом в стране превысило 1000 человек. Согласно распоряжению правительства, все не стратегические предприятия должны приостановить работу.
Сельское хозяйство и производство продуктов питания в целом считаются основными видами деятельности страны.
Grupo Modelo входит в группу Anheuser-Busch InBev и управляет 11 пивоваренными заводами в Мексике.
Напомним, ранее посольство Украины в США обратилось к основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску с просьбой предоставить стране аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).