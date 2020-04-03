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В рамках борьбы с коронавирусом, по причине нехватки спецодежды, медикам Нью-Йорка приходилось надевать мусорные пакеты.
Об этом в интервью Голосу Америки рассказала украинка Ирина Кит, работающая медсестрой в Нью-Йорке.
Сейчас, перед тем как приступить к работе, американские медики надевают респираторы, защитный щит для глаз, перчатки и желтый одноразовый халат, который завязывается.
Ранее медикам порой приходилось надевать на себя мусорные пакеты, чтобы хоть как-то защититься.
В клинике, где так делали, один медбрат в итоге заразился коронавирусом и умер.
– Я видела, что в Италии или даже в Украине у врачей есть комбинезоны. Это так круто! У нас такого нет. Нам выдают одну маску на день – и это еще при условии, что найдешь подходящий размер. У меня маленькое лицо, и редко можно найти подходящие маски, есть только обычные. Мне приходится бегать и умолять, чтобы мне ее где-то нашли, – рассказала медсестра.
Но такая «амуниция» не дает возможности эффективно работать, поскольку два часа спустя не хватает воздуха из-за респиратора, который к тому же оставляет на лице следы с синяками.
Чтобы лишний раз не приближаться к больным коронавирусом, врачи иногда разговаривают с ними по громкой связи мобильного телефона. Но у медсестер, которым нужно измерять температуру пациентов, такой возможности нет.
Напомним, Министерство здравоохранения прогнозирует пиковый рост распространения коронавируса в Украине в ближайшее время, карантин предлагается усилить.
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В рамках борьбы с коронавирусом, по причине нехватки спецодежды, медикам Нью-Йорка приходилось надевать мусорные пакеты.
Об этом в интервью Голосу Америки рассказала украинка Ирина Кит, работающая медсестрой в Нью-Йорке.
Сейчас, перед тем как приступить к работе, американские медики надевают респираторы, защитный щит для глаз, перчатки и желтый одноразовый халат, который завязывается.
Ранее медикам порой приходилось надевать на себя мусорные пакеты, чтобы хоть как-то защититься.
В клинике, где так делали, один медбрат в итоге заразился коронавирусом и умер.
– Я видела, что в Италии или даже в Украине у врачей есть комбинезоны. Это так круто! У нас такого нет. Нам выдают одну маску на день – и это еще при условии, что найдешь подходящий размер. У меня маленькое лицо, и редко можно найти подходящие маски, есть только обычные. Мне приходится бегать и умолять, чтобы мне ее где-то нашли, – рассказала медсестра.
Но такая «амуниция» не дает возможности эффективно работать, поскольку два часа спустя не хватает воздуха из-за респиратора, который к тому же оставляет на лице следы с синяками.
Чтобы лишний раз не приближаться к больным коронавирусом, врачи иногда разговаривают с ними по громкой связи мобильного телефона. Но у медсестер, которым нужно измерять температуру пациентов, такой возможности нет.
Напомним, Министерство здравоохранения прогнозирует пиковый рост распространения коронавируса в Украине в ближайшее время, карантин предлагается усилить.