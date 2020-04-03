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Российская авиакомпания «Аэрофлот» предложила эвакуировать граждан Украины, которые застряли в Непале и не могут выехать из-за карантинных ограничений.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 3 апреля.
– Есть предложение от российской компании «Аэрофлот»: чтобы наши граждане сели на борт ее самолета (в Непале — прим.). По моей информации, российское консульство требует официальной ноты от украинского консульства о том, чтобы наших граждан взяли на борт. Мы изучаем все логистические возможности, для того, чтобы им помочь, — сказал министр.
Кулеба отметил, что сложность в ситуации с Непалом заключается в том, что это очень отдаленная страна, и есть проблемы именно с логистикой.
– Из отдаленных стран есть наиболее резонансная история — это именно Непал. Там, где альпинисты поднимались на Эверест, спустились и нуждаются в нашей помощи. Есть в Латинской Америке еще группа граждан, но там им помогаем, в том числе 10 граждан посольство в Аргентине смогло разместить на базе отдыха, чтобы они жили в достойных условиях, — рассказал министр.
По его словам, среди украинцев, которые из-за пандемии коронавируса и логистических трудностей застряли в разных уголках мира, домой как можно быстрее хотят вернуться 8538 граждан.
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» предложила эвакуировать граждан Украины, которые застряли в Непале и не могут выехать из-за карантинных ограничений.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 3 апреля.
– Есть предложение от российской компании «Аэрофлот»: чтобы наши граждане сели на борт ее самолета (в Непале — прим.). По моей информации, российское консульство требует официальной ноты от украинского консульства о том, чтобы наших граждан взяли на борт. Мы изучаем все логистические возможности, для того, чтобы им помочь, — сказал министр.
Кулеба отметил, что сложность в ситуации с Непалом заключается в том, что это очень отдаленная страна, и есть проблемы именно с логистикой.
– Из отдаленных стран есть наиболее резонансная история — это именно Непал. Там, где альпинисты поднимались на Эверест, спустились и нуждаются в нашей помощи. Есть в Латинской Америке еще группа граждан, но там им помогаем, в том числе 10 граждан посольство в Аргентине смогло разместить на базе отдыха, чтобы они жили в достойных условиях, — рассказал министр.
По его словам, среди украинцев, которые из-за пандемии коронавируса и логистических трудностей застряли в разных уголках мира, домой как можно быстрее хотят вернуться 8538 граждан.