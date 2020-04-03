Компания Walt Disney отправляет в вынужденный отпуск с 19 апреля своих сотрудников из-за коронавируса. Об этом сообщили в компании, пишет Fox News.

«Пандемия COVID-19 оказывает разрушительное воздействие на наш мир с невыразимыми страданиями и потерями, и требует от всех нас идти на жертвы. В течение последних нескольких недель большая часть нашего бизнеса была закрыта из-за обязательных к выполнению Указов властей, - заявил представитель компании Walt Disney Company.

Все шесть тематических парков Disney в настоящее время закрыты из-за вируса, все магазины Disney в США закрыты, а несколько выпусков фильмов компании были отложены, в том числе римейк «Мулан».

До сих пор компания продолжала платить своим сотрудникам в условиях закрытий, которые начались в середине марта.

«Не имея четких указаний на то, когда мы сможем возобновить наш бизнес, мы вынуждены принять трудное решение сделать следующий шаг и отправить в отпуск сотрудников, чья работа сейчас не нужна», - сказал представитель.

Этот отпуск распространяется на некоторых исполнительных, наемных и не состоящих в профсоюзе почасовых сотрудников в отделе парков, услуг и продуктов, сообщает KTLA-TV.

Диснейленд в Анахайме, штат Калифорния, закрылся только в третий раз за всю свою историю в прошлом месяце, сначала объявив, что он откроется 1 апреля в соответствии с распоряжением губернатора «Безопаснее дома», но когда губернатор Гэвин Ньюсом продлил приказ до 19 апреля тематический парк заявил, что закрытие будет продлено «до дальнейшего уведомления».

Пресс-секретарь сказал, что все пострадавшие работники останутся сотрудниками Disney и будут продолжать получать пособия по болезни в течение отпуска. Они также смогут использовать оплачиваемый отпуск для компенсации потери заработной платы и могут подать заявление на государственное страхование по безработице.