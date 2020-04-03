Канцлер Германии Ангела Меркель после двухнедельной самоизоляции вернулась к работе в своей канцелярии.

Об этом в пятницу объявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает Европейская правда.

По его словам, в офисе федерального канцлера действуют строгие правила социального дистанцирования, а переговоры с главами других правительств Меркель проводит по телефону или через видеочат.

— Теперь работа продолжается из офиса канцлера, - рассказал Штеффен Зайберт.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сдала тест на коронавирус и ожидает его результата. После встречи с врачом, у которого его обнаружили, она на всякий случай ушла на карантин. После этого Меркель трижды проверяли на COVID-19 и все результаты тестирования были отрицательными.