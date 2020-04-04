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Газета The New York Times снова отметила полуостров Крым, как российский, на карте распространения коронавируса в мире.
Посольство Украины в США обратилось к газете с призывом исправить карту.
В издании опубликовали карту-инфографику по пандемии COVID-19. На ней полуостров Крым был отмечен тем же цветом, что и территория России.
– New York Times сделало неверную карту коронавируса! Это так безответственно! Команда New York Times, вы действительно поддерживаете все зверства, пытки и даже убийства, которые Кремль совершает в оккупированном Крыму? Если нет – исправьте карту, – сказано в сообщении посольства.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда The New York Times публикует карту Украины без Крыма.
В ноябрьском материале «A Disgraced Ukrainian Oligarch’s Bizarre Ski Resort Plan» («Опальный украинский олигарх планирует новый причудливый горнолыжный курорт») в качестве иллюстрации редакция The New York Times обнародовала карту региона, обозначив континентальную Украину светлым цветом, а Крым и другие территории вокруг – на несколько оттенков темнее.
На это обратили внимание в посольстве Украины в США, призвав издание исправить ошибку и «не играть на руку российской информационной пропаганде».
Напомним, ранее компания Google заявляла, что теперь на ее картах для всех пользователей из России Крым отображается как территория РФ.
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Газета The New York Times снова отметила полуостров Крым, как российский, на карте распространения коронавируса в мире.
Посольство Украины в США обратилось к газете с призывом исправить карту.
В издании опубликовали карту-инфографику по пандемии COVID-19. На ней полуостров Крым был отмечен тем же цветом, что и территория России.
– New York Times сделало неверную карту коронавируса! Это так безответственно! Команда New York Times, вы действительно поддерживаете все зверства, пытки и даже убийства, которые Кремль совершает в оккупированном Крыму? Если нет – исправьте карту, – сказано в сообщении посольства.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда The New York Times публикует карту Украины без Крыма.
В ноябрьском материале «A Disgraced Ukrainian Oligarch’s Bizarre Ski Resort Plan» («Опальный украинский олигарх планирует новый причудливый горнолыжный курорт») в качестве иллюстрации редакция The New York Times обнародовала карту региона, обозначив континентальную Украину светлым цветом, а Крым и другие территории вокруг – на несколько оттенков темнее.
На это обратили внимание в посольстве Украины в США, призвав издание исправить ошибку и «не играть на руку российской информационной пропаганде».
Напомним, ранее компания Google заявляла, что теперь на ее картах для всех пользователей из России Крым отображается как территория РФ.