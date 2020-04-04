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Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Так, в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения возник пожар вблизи села Владимировка Котовского лесничества.
Из Нежина на место происшествия вылетели два самолета АН-32П и вертолет Ми-8.
«Всего к тушению пожара привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники. Дополнительно к месту пожара следуют 9 единиц техники и 40 спасателей. Создан резерв сил и средств ГСЧС», — говорится в сообщении.
Как указывается спасатели, тушение пожара осложняет повышенный радиационный фон.
В то же время в ГСЧС уверяют, что угрозы населенным пунктам нет.
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Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Так, в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения возник пожар вблизи села Владимировка Котовского лесничества.
Из Нежина на место происшествия вылетели два самолета АН-32П и вертолет Ми-8.
«Всего к тушению пожара привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники. Дополнительно к месту пожара следуют 9 единиц техники и 40 спасателей. Создан резерв сил и средств ГСЧС», — говорится в сообщении.
Как указывается спасатели, тушение пожара осложняет повышенный радиационный фон.
В то же время в ГСЧС уверяют, что угрозы населенным пунктам нет.