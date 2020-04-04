Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Так, в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения возник пожар вблизи села Владимировка Котовского лесничества.

Из Нежина на место происшествия вылетели два самолета АН-32П и вертолет Ми-8.

«Всего к тушению пожара привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники. Дополнительно к месту пожара следуют 9 единиц техники и 40 спасателей. Создан резерв сил и средств ГСЧС», — говорится в сообщении.

Как указывается спасатели, тушение пожара осложняет повышенный радиационный фон.

В то же время в ГСЧС уверяют, что угрозы населенным пунктам нет.