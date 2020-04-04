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В Великобритании от коронавируса за последние сутки умерли 708 человек, общее количество погибших сейчас составляет 4313.
Соответствующие данные обнародовал британский Департамент здравоохранения и социальной помощи.
Ежедневное количество смертей от коронавируса продолжает расти, днем ранее было зафиксировано 684 летальных исхода, а два дня назад - 569.
В то же время, количество новых подтвержденных случаев уменьшилось до 3735, тогда как днем ранее было 4450.
Новые случаи росли примерно на 20% в день до прошлых выходных. За последнюю неделю это рост замедлился до примерно 10% в день.
Всего с начала эпидемии подтверждено 41 903 случая заболевания.
По состоянию на 9 утра 4 апреля тест на коронавирус в стране сдали более 183 000 человек.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом.
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В Великобритании от коронавируса за последние сутки умерли 708 человек, общее количество погибших сейчас составляет 4313.
Соответствующие данные обнародовал британский Департамент здравоохранения и социальной помощи.
Ежедневное количество смертей от коронавируса продолжает расти, днем ранее было зафиксировано 684 летальных исхода, а два дня назад - 569.
В то же время, количество новых подтвержденных случаев уменьшилось до 3735, тогда как днем ранее было 4450.
Новые случаи росли примерно на 20% в день до прошлых выходных. За последнюю неделю это рост замедлился до примерно 10% в день.
Всего с начала эпидемии подтверждено 41 903 случая заболевания.
По состоянию на 9 утра 4 апреля тест на коронавирус в стране сдали более 183 000 человек.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом.