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Министерство финансов США собирает заявки от малого бизнеса для выплаты более 1,8 миллиарда долларов по новой программе защиты оплаты труда.
Об этом в Twitter сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.
Все расходы будут осуществляться в рамках экономического пакета стимуляции экономики во время пандемии.
Мнучин уточнил, что речь идет о более 5,2 тыс заявок от предпринимателей, поступивших на обработку в первый день работы программы.
Программа защиты оплаты труда в размере 349 млрд дол предусмотрена принятым недавно в США пакетом экономической помощи в размере более 2 трлн долл. Она позволяет организациям, имеющим до 500 наемных работников, подавать заявки на займы, чтобы покрыть расходы на заработную плату в период карантина. Компании могут не возвращать займы, если в течение этого времени сохранят рабочие места для персонала.
Напомним, в Соединенных Штатах от коронавируса умерли 7159 человек, за последние сутки зарегистрировали 1480 смертей.
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Министерство финансов США собирает заявки от малого бизнеса для выплаты более 1,8 миллиарда долларов по новой программе защиты оплаты труда.
Об этом в Twitter сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.
Все расходы будут осуществляться в рамках экономического пакета стимуляции экономики во время пандемии.
Мнучин уточнил, что речь идет о более 5,2 тыс заявок от предпринимателей, поступивших на обработку в первый день работы программы.
Программа защиты оплаты труда в размере 349 млрд дол предусмотрена принятым недавно в США пакетом экономической помощи в размере более 2 трлн долл. Она позволяет организациям, имеющим до 500 наемных работников, подавать заявки на займы, чтобы покрыть расходы на заработную плату в период карантина. Компании могут не возвращать займы, если в течение этого времени сохранят рабочие места для персонала.
Напомним, в Соединенных Штатах от коронавируса умерли 7159 человек, за последние сутки зарегистрировали 1480 смертей.