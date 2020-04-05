НикВести начали съемки еженедельного дайджеста о том, как проходит карантин в единственном украинском городе, где (пока) не выявлено ни одного подтвержденного случая на заболевание коронавирусом COVID-10. Как проходит карантин из-за пандемии в Николаеве? Что говорят люди, и что говорит власть? Закрыты ли городские рынки?

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