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В понедельник, 6 апреля, в Николаеве у входа в бизнес-центр «Техноконтракт» стреляли в николаевского бизнесмена Михаила Титова. Источник НикВести в правоохранительных органах сообщает, что выстрел по предварительным данным осуществлялся снайпером из СВД.
Пострадавшего в тяжелом состоянии отвезли в Больницу скорой медицинской помощи Николаева.
На данный момент на месте происшествия находятся сотрудники полиции.
Место происшествия оцеплено патрульной полицией, на месте работает следственно-оперативная группа Центрального райотдела полиции, оперативники управления уголовного розыска. На месте происшествия также найдены несколько гильз калибра 9 мм.
По информации издания «Новости-N», стреляли в николаевского бизнесмена Михаила Титова. Как рассказали изданию работники рядом расположенной автомойки, они услышали несколько выстрелов. После этого, выскочив на улицу, они увидели лежащего в луже крови на асфальте человека. Пострадавшего с места происшествия на частном автомобиле увезли в БСМП. Стрелявший с места происшествия скрылся.
Издание Преступности.НЕТ сообщает, что стрелявший скрылся на автомобиле с еврономерами. По городу объявлен план-перехват.
В полиции отмечают, что сообщение о стрельбе возле бизнес-центра по проспекту Центральному поступило сегодня около 14.00.
Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и принимаются меры по розыску причастных к совершению преступления.
По данному факту полицейские начали уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
На месте происшествия во главе с начальником ГУНП Александром Анохиным, руководство полиции области, работает следственно-оперативная группа, криминалисты, оперативники УКР и УСР.
Михаил Титов известен в узких кругах как «Мультик». Ранее прокуратура выдвинула ему подозрения в организации на Николаевщине преступной группировки. Михаил Титов во время одного из заседаний суда по этому делу заявил, что над обвинениями прокуратуры в его адрес смеется весь Николаев.
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В понедельник, 6 апреля, в Николаеве у входа в бизнес-центр «Техноконтракт» стреляли в николаевского бизнесмена Михаила Титова. Источник НикВести в правоохранительных органах сообщает, что выстрел по предварительным данным осуществлялся снайпером из СВД.
Пострадавшего в тяжелом состоянии отвезли в Больницу скорой медицинской помощи Николаева.
На данный момент на месте происшествия находятся сотрудники полиции.
Место происшествия оцеплено патрульной полицией, на месте работает следственно-оперативная группа Центрального райотдела полиции, оперативники управления уголовного розыска. На месте происшествия также найдены несколько гильз калибра 9 мм.
По информации издания «Новости-N», стреляли в николаевского бизнесмена Михаила Титова. Как рассказали изданию работники рядом расположенной автомойки, они услышали несколько выстрелов. После этого, выскочив на улицу, они увидели лежащего в луже крови на асфальте человека. Пострадавшего с места происшествия на частном автомобиле увезли в БСМП. Стрелявший с места происшествия скрылся.
Издание Преступности.НЕТ сообщает, что стрелявший скрылся на автомобиле с еврономерами. По городу объявлен план-перехват.
В полиции отмечают, что сообщение о стрельбе возле бизнес-центра по проспекту Центральному поступило сегодня около 14.00.
Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и принимаются меры по розыску причастных к совершению преступления.
По данному факту полицейские начали уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
На месте происшествия во главе с начальником ГУНП Александром Анохиным, руководство полиции области, работает следственно-оперативная группа, криминалисты, оперативники УКР и УСР.
Михаил Титов известен в узких кругах как «Мультик». Ранее прокуратура выдвинула ему подозрения в организации на Николаевщине преступной группировки. Михаил Титов во время одного из заседаний суда по этому делу заявил, что над обвинениями прокуратуры в его адрес смеется весь Николаев.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь