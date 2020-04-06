В понедельник, 6 апреля, в Николаеве у входа в бизнес-центр «Техноконтракт» стреляли в николаевского бизнесмена Михаила Титова. Источник НикВести в правоохранительных органах сообщает, что выстрел по предварительным данным осуществлялся снайпером из СВД.

Пострадавшего в тяжелом состоянии отвезли в Больницу скорой медицинской помощи Николаева.

На данный момент на месте происшествия находятся сотрудники полиции.

Место происшествия оцеплено патрульной полицией, на месте работает следственно-оперативная группа Центрального райотдела полиции, оперативники управления уголовного розыска. На месте происшествия также найдены несколько гильз калибра 9 мм.

По информации издания «Новости-N», стреляли в николаевского бизнесмена Михаила Титова. Как рассказали изданию работники рядом расположенной автомойки, они услышали несколько выстрелов. После этого, выскочив на улицу, они увидели лежащего в луже крови на асфальте человека. Пострадавшего с места происшествия на частном автомобиле увезли в БСМП. Стрелявший с места происшествия скрылся.

Издание Преступности.НЕТ сообщает, что стрелявший скрылся на автомобиле с еврономерами. По городу объявлен план-перехват.

В полиции отмечают, что сообщение о стрельбе возле бизнес-центра по проспекту Центральному поступило сегодня около 14.00.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и принимаются меры по розыску причастных к совершению преступления.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

На месте происшествия во главе с начальником ГУНП Александром Анохиным, руководство полиции области, работает следственно-оперативная группа, криминалисты, оперативники УКР и УСР.

Михаил Титов, фото из соцсетей

Михаил Титов известен в узких кругах как «Мультик». Ранее прокуратура выдвинула ему подозрения в организации на Николаевщине преступной группировки. Михаил Титов во время одного из заседаний суда по этому делу заявил, что над обвинениями прокуратуры в его адрес смеется весь Николаев.