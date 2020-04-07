Белую перчатку легендарного музыканта Майкла Джексона продали на аукционе за 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает британское издание The Sun.

– Белую перчатку, которую носил легендарный певец Майкл Джексон, продали с аукциона за 85 тысяч фунтов стерлингов (104 400 долларов), – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что перчатка, украшенная кристаллами, была постоянным атрибутом певца еще с начала 1980-х годов.

Сообщается, что покупатель получил также письмо, в котором сказано, что перчатка Майкла Джексона в 1998-м году была подарена Детскому фонду ООН.

Легендарный поп-исполнитель Майкл Джексон умер в 2009 году в возрасте 50 лет.

Напомним, одиннадцать человек, которые предположительно являются жертвами сексуальных домогательств и насилия Майкла Джексона, выступили с требованием об эксгумации останков короля поп-музыки.