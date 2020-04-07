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Белую перчатку легендарного музыканта Майкла Джексона продали на аукционе за 100 тысяч долларов.
Об этом сообщает британское издание The Sun.
– Белую перчатку, которую носил легендарный певец Майкл Джексон, продали с аукциона за 85 тысяч фунтов стерлингов (104 400 долларов), – сказано в сообщении.
Подчеркивается, что перчатка, украшенная кристаллами, была постоянным атрибутом певца еще с начала 1980-х годов.
Сообщается, что покупатель получил также письмо, в котором сказано, что перчатка Майкла Джексона в 1998-м году была подарена Детскому фонду ООН.
Легендарный поп-исполнитель Майкл Джексон умер в 2009 году в возрасте 50 лет.
Напомним, одиннадцать человек, которые предположительно являются жертвами сексуальных домогательств и насилия Майкла Джексона, выступили с требованием об эксгумации останков короля поп-музыки.
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Белую перчатку легендарного музыканта Майкла Джексона продали на аукционе за 100 тысяч долларов.
Об этом сообщает британское издание The Sun.
– Белую перчатку, которую носил легендарный певец Майкл Джексон, продали с аукциона за 85 тысяч фунтов стерлингов (104 400 долларов), – сказано в сообщении.
Подчеркивается, что перчатка, украшенная кристаллами, была постоянным атрибутом певца еще с начала 1980-х годов.
Сообщается, что покупатель получил также письмо, в котором сказано, что перчатка Майкла Джексона в 1998-м году была подарена Детскому фонду ООН.
Легендарный поп-исполнитель Майкл Джексон умер в 2009 году в возрасте 50 лет.
Напомним, одиннадцать человек, которые предположительно являются жертвами сексуальных домогательств и насилия Майкла Джексона, выступили с требованием об эксгумации останков короля поп-музыки.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь