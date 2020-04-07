Нижняя палата Сейма Польши приняла в Избирательный кодекс поправки, позволяющие провести очередные выборы президента страны по почте из-за карантина.

Об этом сообщает пресс-служба польского парламента.

Выборы президента страны назначенные на 10 апреля и впервые будут проходить дистанционно. Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, 24 мая состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших большинство голосов.

Предложение провести выборы по почте внесла правящая в республике партия «Закон и справедливость» (ЗиС).

Как заявили авторы законопроекта, почтовое голосование - это необходимая мера, чтобы обезопасить избирателей в период эпидемии коронавируса. Против такого предложения выступили представители оппозиции, а также и политическое объединения «Порозуменье» («Согласие») вице-премьера Ярослава Говина. Отметим, что эта группа входит в коалицию с правящей политсилой.

«Порозуменье» предлагала перенести выборы на два года, изменив Конституцию и продлив полномочия действующего польского лидера Анджея Дуды с нынешних пяти до семи лет. Однако оппозиция отказалась поддерживать такую инициативу.

По состоянию на 6 апреля в Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 4,4 тысячи, 107 человек умерли, 162 выздоровели.