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Верховный суд Британии отказал в удовлетворении ходатайств, поданных экс-владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым и шестью компаниями, зарегистрированными в Англии и на Британских Виргинских островах.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
В частности, речь идет о разрешении обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года, которое полностью отменило решение Высокого суда Лондона от ноября 2018 года и которым было подтверждено, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск Приватбанка в отношении мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц.
В решении, вынесенном 6 апреля 2020 года судьями Ридом, Бригсом и Сейлсом, Верховный суд подтвердил, что в удовлетворении ходатайств о разрешении на обжалование должно быть отказано, «поскольку ходатайства не касаются вопросов права, которые должны рассматриваться в данный момент». Верховный суд также обязал г-на Коломойского, г-на Боголюбова и компании возместить расходы, понесенные ПриватБанком в связи с их неудачными ходатайствами.
— Таким образом, у Коломойского, Боголюбова и компаний больше нет никаких способов обжалования, поэтому иск банка в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона. Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более 3 млрд долл. США, которые требуются в производствах, – говорится в сообщении.
Напомним, что Национальный банк и ПриватБанк проиграли апелляцию на решение хозяйственного суда Киева, который взыскал с ПриватБанка 21,8 миллиона гривен в пользу «Никопольского завода ферросплавов».
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Верховный суд Британии отказал в удовлетворении ходатайств, поданных экс-владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым и шестью компаниями, зарегистрированными в Англии и на Британских Виргинских островах.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
В частности, речь идет о разрешении обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года, которое полностью отменило решение Высокого суда Лондона от ноября 2018 года и которым было подтверждено, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск Приватбанка в отношении мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц.
В решении, вынесенном 6 апреля 2020 года судьями Ридом, Бригсом и Сейлсом, Верховный суд подтвердил, что в удовлетворении ходатайств о разрешении на обжалование должно быть отказано, «поскольку ходатайства не касаются вопросов права, которые должны рассматриваться в данный момент». Верховный суд также обязал г-на Коломойского, г-на Боголюбова и компании возместить расходы, понесенные ПриватБанком в связи с их неудачными ходатайствами.
— Таким образом, у Коломойского, Боголюбова и компаний больше нет никаких способов обжалования, поэтому иск банка в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона. Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более 3 млрд долл. США, которые требуются в производствах, – говорится в сообщении.
Напомним, что Национальный банк и ПриватБанк проиграли апелляцию на решение хозяйственного суда Киева, который взыскал с ПриватБанка 21,8 миллиона гривен в пользу «Никопольского завода ферросплавов».
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь