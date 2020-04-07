Верховный суд Британии отказал в удовлетворении ходатайств, поданных экс-владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым и шестью компаниями, зарегистрированными в Англии и на Британских Виргинских островах.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

В частности, речь идет о разрешении обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года, которое полностью отменило решение Высокого суда Лондона от ноября 2018 года и которым было подтверждено, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск Приватбанка в отношении мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц.

В решении, вынесенном 6 апреля 2020 года судьями Ридом, Бригсом и Сейлсом, Верховный суд подтвердил, что в удовлетворении ходатайств о разрешении на обжалование должно быть отказано, «поскольку ходатайства не касаются вопросов права, которые должны рассматриваться в данный момент». Верховный суд также обязал г-на Коломойского, г-на Боголюбова и компании возместить расходы, понесенные ПриватБанком в связи с их неудачными ходатайствами.

— Таким образом, у Коломойского, Боголюбова и компаний больше нет никаких способов обжалования, поэтому иск банка в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона. Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более 3 млрд долл. США, которые требуются в производствах, – говорится в сообщении.

Напомним, что Национальный банк и ПриватБанк проиграли апелляцию на решение хозяйственного суда Киева, который взыскал с ПриватБанка 21,8 миллиона гривен в пользу «Никопольского завода ферросплавов».